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ترقية 19 ضابطاً في المدينة

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ترقية 19 ضابطاً في المدينة ترقية 19 ضابطاً في المدينة

    قلّد مدير شرطة منطقة المدينة المنورة اللواء عبدالهادي بن درهم الشهراني، عددا من ضباط شرطة المنطقة رتبهم الجديدة، وذلك بعد صدور الأمر السامي بترقيتهم.

حيث استقبل الضباط المترقين وهنأهم على الترقية، وتمنى لهم التوفيق في مسيرتهم العملية وخدمة الوطن.

من جانبهم، عبّر الضباط المترقون عن شكرهم وتقديرهم للثقة التي مُنحوها، وقدموا شكرهم إلى مدير شرطة المنطقة، مؤكدين أن ترقيتهم دافع لمواصلة خدمة دينهم ومليكهم ووطنهم.

والضباط المترقون هم:

‏عقيد مفلح محمد الحسيني، عميد مساعد بن هلال الحربي، عقيد عبد الله غدير التويجري، مقدم سلطان ‏مطيع الحسيني، مقدم عبدالله محمد الصبحي، مقدم عادل حميد الحربي مقدم محمد حميد المرواني، مقدم عبد الله مشعان موقد، مقدم عايض عبيد البلوي، مقدم محمد مزيد الحربي ، مقدم محمد هادي العلوي، مقدم فيصل مثيب العتيبي، مقدم محمد فهد العويس، مقدم عبدالعزيز بخيت الجهني، مقدم فايز صياح الحربي، مقدم عبداللطيف حمدان العوفي، مقدم خالد حمد الحربي، مقدم فلاح رشيد السحيمي، مقدم ناصر عوده البلوي.

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