مدير جامعة شقراء يكرم الفائزين بجائزة فهد الحمادي للتفوق العلمي بالدوادمي

رعى مدير جامعة شقراء د. عدنان بن عبدالله الشيحة حفل جائزة رجل الأعمال فهد بن محمد الحمادي، للتفوّق العلمي للمرحلتين المتوسطة والثانوية على مستوى مدارس محافظة الدوادمي في دورتها الثالثة.

ونظم الحفل في قاعة البلدية للاحتفالات في الدوادمي، بحضور محافظ الدوادمي مران بن جروان بن قويد، وصاحب الجائزة فهد بن محمد الحمادي، ورئيس الجائزة مدير التعليم بمحافظة الدوادمي عبدالله السبيعي، وبحضور مديري القطاعات الحكومية ونخبة من رجال الأعمال والاقتصاديين والإعلاميين.

وقد بدأ الحفل بآياتٍ من الذكر الحكيم بعد ذلك ألقى أمين الجائزة كلمة أكد خلالها أن التكريم هو شكر على ما قدمه هؤلاء من جهد بذلوه طوال العام فكان لهم ما أرادوا من قطف ثمار التفوق والتميز.

وأفاد أن الجائزة وضعت لهدف أسمى وهو خلق روح التنافس الإيجابي البناء بين الطلاب والطالبات والمعلمين والمعلمات في الميدان التعليمي.

عقب ذلك تم تقديم عرض موجز عن الجائزة في الدورتين السابقتين، ثم تحدث الحمادي صاحب الجائزة عن أن هذه الجائزة تعتبر فرصة عظيمة لأقدم فيها خدمة بسيطة لهذا الوطن الغالي في مجال من مجالات الحياة وأنه يخالجه شعور بالفخر والسعادة؛ لأنه استطاع بعد توفيق الله أن يضع لبنة تكريمية في كل عام للأجيال المقبلة.

بعد ذلك كلمة الطلاب المكرمين تنم عن مشاعرهم تجاه الجائزة وبث روح التنافس والسعي وراء التفوق مقدمين شكرهم وتقديرهم لصاحب الجائزة فهد الحمادي على دعمه وتكريمه للمتفوقين.

بعد ذلك تحدث مدير التعليم بالدوادمي قائلا إن العلم والتعليم في هذه البلاد المباركة قد حظى بعناية ورعاية واهتمام بالغ من ولاة الأمر، مضيفاً أن الجائزة دليل واضح على دعم التعليم وأهله وعلى المواطنة الصالحة في رعاية المعلم وتكريم طلابه مقدما شكره الجزيل للحمادي على هذه المبادرة غير المستغربة فهو ابن المحافظة البار.

ثم ألقى د. عدنان الشيحة عن أهمية الاستثمار في الموارد البشرية وما هذه الجائزة إلا خير استثمار في تنمية العقول ودعمها لتكون ركيزة من الركائز التي يعتمد عليها الوطن في مختلف المجالات، معرباً عن سعادته بزيارة محافظة الدوادمي ومشاركته في هذه الجائزة. وفي ختام الحفل تمّ تكريم نحو 31 طالباً وطالبة ومعلماً ومعلمة ومديراً ومديرة ومشرفاً ومشرفة، إضافة إلى بعض الشخصيات المهمة التي كان لها دورٌ في خدمة المجتمع والصالح العام.