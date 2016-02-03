أمانة المدينة المنورة تتعاقد مع شركة عالمية في مجال نظم الرقابة على الأغذية

تعاقدت أمانة منطقة المدينة المنورة مع شركة عالمية متخصصة في مجال نظم الرقابة على الأغذية لدراسة وتطوير أساليب الرقابة الصحية من خلال تدريب العاملين في البلديات لتطبيق الأنظمة الحديثة لسلامة الغذاء.

أوضح ذلك وكيل الأمين للخدمات بالأمانة م. هزاع محروس، وقال: إن تعاقد الأمانة مع إحدى الشركات العالمية المتخصصة في مجال نظم الرقابة على الأغذية يهدف لصحة وسلامة المواطنين وزوار المسجد النبوي الشريف، كما يهدف لإنشاء نظام إلكتروني متكامل وفق أحدث المعايير العالمية لقياس مستوى تطبيق الاشتراطات الصحية لضمان سلامة الغذاء والماء.

وأضاف: أنه تم إنشاء آليات جديدة لتحديث أساليب الرقابة الصحية على أساس النظم العالمية (الهاسب – الايزو 22000) وربطها باللوائح الوزارية للمملكة، وذلك من خلال تصنيف الأنشطة الصحية حسب درجة الخطورة وتحديد معايير للجولات الرقابية، من حيث زمن الجولات الميدانية المطلوبة وعدد الزيارات اليومية، وإنشاء قوائم تدقيق رقمية تشمل على (2363) اشتراطا صحيا للأنشطة المختلفة، وكذلك تدريب (264) مراقبا صحيا من خلال ورش عمل نظرية لمدة (190ساعة/مراقب) وتدريب ميداني من خلال (22673) زيارة مراجعة وتدقيق للمنشآت وذلك على آليات الرقابة الجديدة واستخدام القوائم الرقمية الجديدة، مع إنشاء معايير رقمية لقياس مؤشرات أداء جهاز الرقابة الصحية ومعدلات إنجاز المهام وفق آليات عملية المراقبة والتدقيق، وكذلك تأمين أجهزة كشف ميداني للمراقبين للكشف الفوري على سلامة الأغذية، وقياس مستوى النظافة العامة للمنشأة والعامل، ورصد نتائج رقمية تدعم اتخاذ القرار المناسب للمراقب في المنشأة وفقا لمعايير علمية دقيقة وواضحة.

وتابع محروس: أنه تم إنشاء نظام إلكتروني متكامل لحفظ واسترجاع البيانات وتوثيق الأعمال وفقاً للمعايير التي تم إنشاؤها لتحديث أساليب الرقابة الصحية حيث يتضمن إدخال جميع قوائم التدقيق وأعمال الرقابة اليومية، وذلك لربط جهاز الرقابة الصحية بأصحاب المنشآت كأول نظام إلكتروني تفاعلي متكامل في المملكة والشرق الأوسط.