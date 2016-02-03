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تفعيل قسم نسائي في المركز الوطني لاستشارات الإدمان

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الرياض - هتاف المحيميد

    أعلنت غالية بنت حميد مسؤولة وحدة البرامج الوقائية والدراسات النسوية عن تفعيل قسم نسائي خاص للمركز الوطني لاستشارات الادمان (الرشيد) بأمانة اللجنة الوطنية للرد على بعض الحالات التي تتطلب التواصل مع العنصر النسائي. وقالت: إنه يعمل بالمركز أربع أخصائيات متمكنات في حل المشاكل الإدمانية وتقييمها وإحالتها للجهات المختصة، مشيرة إلى أنه يمكن عبر الاتصال على رقم (1955). وأوضحت أن رسالة المركز تكمن في تقديم الاستشارات والإرشاد والتوجيه المبني على أسس مهنية للمساعدة في وقاية أفراد المجتمع من آثار الاضطرابات الإدمانية والمشكلات المتعلقة بها مع التدخل الإرشادي لمساعدة طالب الخدمة في تجاوز مشكلاتهم، كما يتم تقديم هذه الخدمة للأسر المتضررة التي تحتاج التدخل السريع للعلاج القسري من طالبي المساعدة في علاج مريضهم ونقله للمصحات العلاجية وبسرية تامة.

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