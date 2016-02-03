الشثري يحاضر عن الأمن الفكري بجامعة سطام

تستضيف جامعة الأمير سطام بن عبدالعزيز ممثلة في ممثلية الجمعية الفقهية السعودية بالجامعة يوم الأحد المقبل، معالي الشيخ د. سعد بن ناصر الشثري، المستشار بالديوان الملكي؛ لإلقاء محاضرة بعنوان (تعزيز الأمن الفكري في المجتمع).

وأوضح مدير الجامعة د. عبدالرحمن بن محمد العاصمي أن الجامعة تحرص دائمًا على إقامة مثل هذه المحاضرات، وتنفذّ العديد من الفعاليات التي تهدف إلى توعية فئة الشباب، وتحصينهم ضد الأفكار المنحرفة، والحفاظ عليهم وتوعيتهم، والحرص على أن يكونوا نافعين لمجتمعهم ووطنهم، وتحقيق تطلعات ولاة الأمر في هذه الفئة المهمة من المجتمع.

‫لافتًا إلى أن الشباب هم من يعول عليهم بناء الوطن حاضرًا ومستقبلاً باعتبارهم الثروة الحقيقية للبلاد.