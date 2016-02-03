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محافظ الغربية يتفقد حريق محدود بمصنع طنطا للزيوت والصابون

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محافظ الغربية يتفقد حريق محدود بمصنع طنطا للزيوت والصابون محافظ الغربية يتفقد حريق محدود بمصنع طنطا للزيوت والصابون
قالت محافظة الغربية، فى بيان لها، منذ قليل، أنه أثناء قيام بعض العاملين بتقطيع صهريج قديم أعلى مبنى مهجور بمصنع طنطا للزيوت والصابون تطاير بعض الشرر من ماكينة التقطيع، ما أشعل النار فى "التنك القديم" وبعض مخلفات المازوت بالبراميل الموجودة أعلى السطح، وتم السطيرة على النيران بواسطة عمال المصنع وأجهزة الاطفاء ومعدات الحماية المدنية بالمصنع، ولم ينتج عن الحريق أى أضرار مالية أو أى اصابات أو وفيات.

وأضاف البيان، أن اللواء أحمد ضيف صقر محافظ الغربية، واللواء السيد سعيد السكرتير العام للمحافظة انتقلوا إلى مكان الحادث وصعدوا إلى سطح المبنى واطمأن المحافظ على أنه لا يوجد أيه أثار سلبية للحريق.

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مصر 365