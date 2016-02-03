جامعة قناة السويس تبحث التعاون المشترك مع وفد مؤسسة "عين" الكويتية

استقبل الدكتور ممدوح غراب رئيس جامعة قناة السويس وفد مؤسسة شركة "عين" الكويتية للتكنولوجيا برئاسة الشيخة سالم حمود الصباح رئيس مجلس إدارة الشركة، يرافقها جمال الرفاعى المدير العام للشركة، والدكتور ماجد على مدير عام منظومة "عين"، وذلك بحضور الدكتور طارق رحمى نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والمهندس محمد النساج أمين عام الجامعة.

وخلال اللقاء تم بحث ودراسة سبل التعاون المشترك والاتفاق على توقيع برتوكول لخدمة طلاب الجامعة.

وأكد الدكتور ممدوح غراب على ترحبيه بالوفد، مشيراً إلى عمق العلاقات المصرية الكويتية، مضيفاً "أننا شعب واحد يربطنا تاريخ وعادات مشتركة، ويسعد جامعة قناة السويس التعاون مع تلك المؤسسة العريقة صاحبة التاريخ العربى الناصع، وقام بشرح وافى عن تاريخ جامعة قناة السويس وهدفها المجتمعى ورسالتها وخطتها التعليمية والبحثية".

ومن جانبها، أعربت شيخة الصباح عن سعادتها بزيارة الجامعة ومشاهدتها هذه النهضة الحديثة فى المؤسسة الجامعية المصرية، وأنها حريصة على إقامة تعاون مشترك مع جامعة قناة السويس لخدمة طلاب الجامعة والإسماعيلية، وأهدت الدكتور ممدوح غراب درع المؤسسة تقديراً لدور الجامعة الخدمى فى مجال التعليم والبحث العلمى.



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