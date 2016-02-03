أخبار عاجلة

إصابة 31 شخصا جراء تصادم قطارين غرب موسكو -
جيجز يوجه نصيحة للنني.. ويتحدث عن ميزة «المحمدي» -
أسعار العملات اليوم الأحد 9 إبريل 2017 في بنك مصر -
بالفيديو| وزير التعليم للمعلمين: «تظلم وأنت شغال مش وأنت مضرب» -
فيديو| حارس يتحدث عن تعاطي مخدرات وإقامة علاقات جنسية في دار مسنين -
فيديو| فرغلي: «التأمين الصحي اتخصخص.. ولو باعونا كان أحسن» -
الأطباء يضربون عن العمل بمستشفى إدفو في أسوان -
فيديو| شاب يعاكس مذيعة على الهواء.. وترد: «ابعتلنا صورتك» -
سعر الريال السعودي اليوم الأحد 9 إبريل 2017 بالبنوك والسوق السوداء -
سعر الحديد والأسمنت اليوم الأحد 9/4/2017 وارتفاع في سعر الأسمنت -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. السعودية

واشنطن: «حزب الله» يمول الحرب في سورية من أموال المخدرات

Google+ Print

    قالت إدارة مكافحة المخدرات الاميركية الاثنين إن أعضاء بجماعة حزب الله اللبنانية ألقي القبض عليهم بتهم استخدام ملايين الدولارات من مبيعات للكوكايين في الولايات المتحدة وأوروبا لشراء أسلحة في سورية.

وأرسل حزب الله مقاتلين لدعم الرئيس السوري بشار الاسد في الحرب الاهلية التي تعصف بسورية منذ حوالي خمس سنوات. وتضع الولايات المتحدة حزب الله في قائمتها للمنظمات الارهابية.وقالت إدارة مكافحة المخدرات إن من بين اولئك الذين القي القبض عليهم قياديون بخلية أوروبية لشبكة جرى اعتقالهم الاسبوع الماضي. ومن بينهم محمد نور الدين الذي تتهمه الادارة بأنه يدير عمليات لغسل الاموال لحساب الذراع المالي لحزب الله.وقال البيان إن الولايات المتحدة تضع نور الدين في فئة خاصة للارهابيين العالميين.

ولم تذكر إدارة مكافحة المخدرات العدد الاجمالي لاولئك المقبوض عليهم أو أين القي القبض عليهم.

وقال البيان إن التحقيق "يسلط الضوء مرة أخرى على الصلة العالمية الخطيرة بين الاتجار في المخدرات والارهاب."وشاركت سبع دول من بينها فرنسا وألمانيا وايطاليا وبلجيكا في التحقيق الذي بدأ في فبراير 2015 ومازال جاريا.وفرضت وزارة الخزانة الاميركية الاسبوع الماضي عقوبات على نور الدين وحمدي زهر الدين وهو مبيض أموال آخر مزعوم. وفرضت أيضا عقوبات على شركة تريد بوينت انترناشيونال التي يديرها نور الدين.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية