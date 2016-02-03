واشنطن: «حزب الله» يمول الحرب في سورية من أموال المخدرات

قالت إدارة مكافحة المخدرات الاميركية الاثنين إن أعضاء بجماعة حزب الله اللبنانية ألقي القبض عليهم بتهم استخدام ملايين الدولارات من مبيعات للكوكايين في الولايات المتحدة وأوروبا لشراء أسلحة في سورية.

وأرسل حزب الله مقاتلين لدعم الرئيس السوري بشار الاسد في الحرب الاهلية التي تعصف بسورية منذ حوالي خمس سنوات. وتضع الولايات المتحدة حزب الله في قائمتها للمنظمات الارهابية.وقالت إدارة مكافحة المخدرات إن من بين اولئك الذين القي القبض عليهم قياديون بخلية أوروبية لشبكة جرى اعتقالهم الاسبوع الماضي. ومن بينهم محمد نور الدين الذي تتهمه الادارة بأنه يدير عمليات لغسل الاموال لحساب الذراع المالي لحزب الله.وقال البيان إن الولايات المتحدة تضع نور الدين في فئة خاصة للارهابيين العالميين.

ولم تذكر إدارة مكافحة المخدرات العدد الاجمالي لاولئك المقبوض عليهم أو أين القي القبض عليهم.

وقال البيان إن التحقيق "يسلط الضوء مرة أخرى على الصلة العالمية الخطيرة بين الاتجار في المخدرات والارهاب."وشاركت سبع دول من بينها فرنسا وألمانيا وايطاليا وبلجيكا في التحقيق الذي بدأ في فبراير 2015 ومازال جاريا.وفرضت وزارة الخزانة الاميركية الاسبوع الماضي عقوبات على نور الدين وحمدي زهر الدين وهو مبيض أموال آخر مزعوم. وفرضت أيضا عقوبات على شركة تريد بوينت انترناشيونال التي يديرها نور الدين.