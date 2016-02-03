أمير الباحة: استعراض المنجزات والمشروعات وتقديمها للمواطنين بكل شفافية

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير مشاري بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة الباحة، في منزل سموه في مدينة الباحة مساء الاثنين، بحضور صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن طلال بن بدر مستشار وزير الإسكان المشرف العام على الإدارة العامة لفروع المناطق بالوزارة، أصحاب الفضيلة القضاة والمعالي ومديري الإدارات الحكومية ومحافظي المحافظات وأعضاء مجلس المنطقة ورؤساء المراكز ومشايخ القبائل وجمعاً من المواطنين، جرياً على عادة سموه الأسبوعية "الاثنينية".

وفي بداية الاستقبال رحب سموه بالحضور، مشيراً إلى أنه تم تخصيص الجلسات الأسبوعية لبحث منجزات ومشروعات الجهات الحكومية بالمنطقة والخدمات التي تقدمها، من أجل مناقشتها وإظهارها للمواطنين بكل شفافية.

بعد ذلك استعرض مدير عام المياه بالمنطقة م. محمد بن منصور آل عضيد، خطة عمل ورؤية ورسالة مديرية المياه التي بدأت أعمالها بالمنطقة منذ عام 1425ه، مشيراً إلى ما تتميز به المنطقة من مصادر المياه المختلفة التي تشمل السدود والآبار والتحلية، إضافة إلى مصدر رابع هو المياه المعالجة لإعادة الاستخدام.

وبين أنه تم - بحمد الله - ،إنجاز البنية الأساسية لمشروعات المياه من سدود وآبار ومحطات تنقية وخطوط نقل وخزانات ومحطات رفع وضخ ومولدات كهربائية ومبان، حيث وصل إنتاج الضخ من هذه المشروعات 100 ألف متر مكعب يومياً، مفيداً بأنه سيرتفع الإنتاج إلى 140 ألف متر مكعب يومياً عند تشغيل سد وادي عردة مع نهاية هذا العام، فيما يتم حاليا ضخ 40 ألف متر مكعب يومياً من مياه التحلية وستضاعف بإذن الله في السنوات القادمة.

وأضاف آل عضيد أن مشروعات المياه المنفذة بالمنطقة بلغت 103 مشروعات، وتحت التنفيذ 73 مشروعاً قدرة تكلفتها بنحو اربعة مليارات ريال.

وفي الختام قدم سمو أمير المنطقة الشكر لمدير عام المياه على عرضه لمشروعات المياه بالباحة ومحافظاتها، مؤكداً أهمية مضاعفة الجهود لخدمة المواطنين ومتابعة تنفيذ المشروعات ليستفيد منها أهالي الباحة.

من جهة اخرى رعى أمير منطقة الباحة، بحضور وزير الشؤون الاجتماعية د. ماجد بن عبدالله القصبي امس حفل انطلاق فعاليات ملتقى الجهات الخيرية بالمنطقة، الذي ينظمه فرع وزارة الشؤون الاجتماعية بالباحة، وذلك بمركز الملك عبدالعزيز الحضاري في مدينة الباحة.

سموه يرعى حفل انطلاق فعاليات ملتقى الجهات الخيرية ويشهد توقيع ثماني اتفاقيات

وأقيم حفل خطابي بهذه المناسبة بدئ بتلاوة آيات من القرآن الكريم، ثم ألقى مدير فرع الشؤون الاجتماعية بالمنطقة المشرف العام على الملتقى احمد بن إبراهيم العاصمي، كلمة رحب فيها بسمو أمير منطقة الباحة ووزير الشؤون الاجتماعية والحضور، معرباً عن شكره لسموه على رعايته لهذا الملتقى.

ونوه بما توليه الحكومة الرشيدة - أيدها الله - من دعم ورعاية للقطاع الخيري، مستعرضاً أبرز مناشط الوزارة التي نفذتها في المنطقة في مختلف الأعمال الخيرية، المتضمنة قطاع الضمان الاجتماعي، الذي صُرف للأسر المستفيدة منه خلال العام المنصرم 1436ه، نحو 1.082.344 ريالاً في كافة الخدمات الضمانية.

ثم شاهد سموه والحضور عرضاً مرئياً عن رؤية وزارة الشؤون الاجتماعية ورسالتها وما حققته من منجزات وأعمال خلال الفترة الماضية، إلى جانب الخطط المستقبلية للوزارة ووكالتها، وأبرز منجزات ومناشط الجهات الخيرية بمنطقة الباحة خلال العام الماضي، وفعاليات وبرامج الملتقى.

بعد ذلك ألقى وزير الشؤون الاجتماعية د. ماجد بن عبدالله القصبي، كلمة أعرب فيها عن سعادته بتواجده في الجزء المبارك من وطننا الغالي، وذلك تنفيذاً لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - الرامية إلى الاطلاع على أعمال هذه الوزارة وتلمس احتياجاتها في مختلف مناطق المملكة، مؤكداً سعيه بإذن الله إلى تحقيق كل ما يصبوا إليه أبنائها وتماشياً مع كل ما من شانه الراقي بأعمال هذا القطاع ليساير بقية القطاعات الأخرى وتحقيق رفاهة واستقرار مواطني هذه البلاد الغالية.

واكد ان هذا الملتقى الذي حظي برعاية كريمة من صاحب السمو الملكي الأمير مشاري بن سعود، ما هو إلا دليلاً واضحاً على أهمية هذا القطاع وأثره البالغ في التنمية، مشيراً إلى أهمية الأخذ في الاعتبار بالعمل على تطويره ومسايرته لمتطلبات العصر واحترام التخصص في كافه أعماله مستغلين ما ورد من تجيد تام للوائح وأنظمة هذا القطاع.

بعدها دشن أمير الباحة افتتاح مكتب الضمان الاجتماعي بمحافظة بلجرشي الذي بلغت تكلفته 9 مليون ريال، ثم شهد سموه، ووزير الشؤون الاجتماعية، توقيع فرع وزارة الشؤون الاجتماعية بالمنطقة أربع اتفاقيات مع جامعة الباحة، وإدارة التعليم، وأمانة المنطقة، والمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني.

وعقب انتهاء الحفل توجه الأمير مشاري بن سعود، لمقر المعرض المصاحب للملتقى، حيث قص الشريط إيذاناً بافتتاحه، ثم تجول سموه والحضور في أروقة المعرض، مستمعاً إلى شرح عن محتوياته، التي يشارك بها أكثر من 60 جناحاً أبرزت نشاطات وأعمال، الجمعيات الخيرية والتعاونية ولجان التنمية الاجتماعية، وبنك التسليف، ومعرض الأسر المنتجة الذي عرض من خلاله عدد من الأكلات الشعبية والحرف اليدوية التي تشتهر بها المنطقة.

بعدها شهد سموه والقصبي، توقيع الجمعية الخيرية لرعاية الأيتام بمنطقة الباحة "أكناف"، أربع اتفاقيات تفاهم، مع جامعة الباحة، والإدارة العامة للتعليم بالمنطقة، وإدارة تعليم المخواة، والمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني بالمنطقة.