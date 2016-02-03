روما: 23 دولة تناقش سبل القضاء على «داعش»

بدأ المؤتمر الدولي للتحالف ضد تنظيم "داعش" الإرهابي أعماله أمس بمشاركة 23 وزير خارجية إلى جانب ممثل عن الاتحاد الأوروبي. ورأس وفد المملكة في المؤتمر وزير الخارجية عادل بن أحمد الجبير، ودشن المؤتمر بدايته بجلسة علنية تحدث فيها وزير الخارجية الإيطالي باولو جنتيلوني ووزير الخارجية الأمريكي جون كيري، ثم انقسم المؤتمر إلى لجان منها لجنة عسكرية، وبعد اجتماعات اللجان انعقدت جلسة نقاش عامة شارك فيها جميع الوزراء الحاضرين. وناقش المشاركون في الاجتماع التحديات والاستراتيجيات المستقبلية في مكافحة تنظيم داعش.

الولايات المتحدة وايطاليا حذرت خلال الاجتماع من ان المتطرفين يوسعون نفوذهم ويخططون للتقدم بشكل اضافي في ليبيا وشن هجمات في دول غربية، واجتمع ممثلو 23 دولة تقودها الولايات المتحدة لمحاربة تنظيم داعش، في روما لمراجعة جهودها وتجديدها.

وقال وزير الخارجية الايطالي باولو جينتيلوني ونظيره الاميركي جون كيري للدول الحليفة ان التنظيم مني منذ الاجتماع السابق قبل ستة اشهر بنكسات في المناطق التي يسيطر عليها في سورية والعراق.

كيري: التنظيم المتطرف يتراجع في العراق وسورية

لكنهما حذرا من ان التنظيم الإرهابي يتكيف مع الضغوط في معاقله ويعيد توجيه جهوده الى ليبيا حيث سيطر على مناطق جديدة ولشن هجمات مثل تلك التي شهدتها باريس وانقرة وسان بيرناردينو في ولاية كاليفورنيا الاميركية.

وبعد ان اكد ان مقاتلي التنظيم خسروا اربعين بالمئة من الاراضي التي سيطروا عليها في العراق وعشرين بالمئة في سورية، صرح كيري "بالتأكيد لسنا هنا للتباهي".واضاف "نحن هنا لنؤكد التزامنا من جديد ونعيد التقييم ونحكم على الامور التي بدأناها ويمكن ان يكون اداؤنا افضل فيها".

من جهته، اكد جينتيلوني ان التحدي الذي يواجه التحالف الذي يضم خصوصا دولا غربية وعربية كبير. وقال "نعرف اننا نواجه منظمة مرنة جدا وقادرة على التخطيط بطريقة استراتيجية لذلك لا نقلل من اهمية ذلك".

واضاف "اذا كنا نحتاج الى مزيد من الحظر والتيقظ فلاننا نعرف انه بقدر ما يتعرض داعش للضغط في معاقله فانه سيسعى لمواصلة نشاطاته الارهابية في اماكن اخرى". واضاف "نحن نشهد تجدد نشاطه في ليبيا وافريقيا جنوب الصحراء".

وتعمل ايطاليا مع التحالف في التخطيط لطريقة مواجهة تهديد تنظيم داعش للسواحل الجنوبية لليبيا التي تبعد لمسافة قصيرة عن شواطئها.

وقال الوزير الايطالي "في الاشهر القليلة الماضية اتخذ التهديد في بلداننا ابعادا خطيرة جديدة تتطلب اهتماما مركزا ومنسقا من قبل التحالف".

وتشدد واشنطن باستمرار على انها انشأت تحالفا من 66 دولة لمقاتلة تنظيم داعش، كانت افغانستان آخر دولة تنضم اليه كما اعلن كيري.

لكن "مجموعة صغيرة" من 23 دولة تولت القيام بضربات جوية في العراق وسورية وتدريب وتسليح قوات محلية لمحاربة المتطرفين.

وقال كيري انه يجب تعزيز الجهود حاليا. وذكر مثالا على ذلك قيام الولايات المتحدة بنشر عدد محدود من القوات الخاصة داخل سورية.

واضاف في بداية الاجتماع مع زملائه في التحالف قبل بدء محادثات مغلقة ان "التحدي الآن يا اصدقائي اصبح واضحا".

واضاف "علينا الدفع قدما باستراتيجية نعرف انها مجدية وان نفعل ذلك بلا تردد، حتى لا نعطي داعش مهلة للتجمع مجددا ولا مكان يجري اليه ولا ملاذا آمنا ليختبئ فيه".

وتابع كيري ان "هذا الاجتماع لن يكون مفيدا اذا لم نتحدث عما يمكننا ان نفعله بشكل افضل لاننا لم نصل بعد الى النصر الذي نريد تحقيقه وسنبلغه".

من جانبه، نفى وزير الخارجية الفرنسي لوران فابيوس على هامش الاجتماع، اي نية لفرنسا بالتدخل عسكريا ضد تنظيم داعش في ليبيا. وقال فابيوس للصحافيين "من غير الوارد اطلاقا ان نتدخل عسكريا في ليبيا". واضاف "لا اعرف مصدر" هذه المعلومات، مشيرا الى ان مجموعة صغيرة "تمارس ضغوطا (في هذا الاتجاه) لكنه ليس موقف الحكومة".

وكانت صحيفة لوفيغارو الفرنسية قد ذكرت الثلاثاء ان باريس "تعد خططا للتدخل ضد داعش".

واضاف فابيوس "نحن قلقون" ازاء تزايد قوة تنظيم داعش في ليبيا ولذلك "يجب الدفع في اتجاه تشكيل حكومة وفاق وطني". وتابع الوزير الفرنسي ان "اي احتمال اخر غير مطروح" مشيرا الى انه بعد تشكيل حكومة ليبية ونيلها ثقة البرلمان يمكن حينئذ ان تحصل على دعم المجموعة الدولية خصوصا لضمان ان يكون مقرها في طرابلس.

وحول الملف السوري اعتبر فابيوس انهم من المهم زيادة عدد الضربات وقصف اهداف استراتيجية اكثر مشيرا في الوقت نفسه الى وجود "رابط بين ما يحصل على الارض والعملية السياسية".

واوضح انه في موازاة المفاوضات الجارية في جنيف برعاية الامم المتحدة "يجب ان يتوقف القصف". واضاف "لا يمكن القصف في سورية واجراء مباحثات في جنيف" في اشارة الى الضربات الروسية.