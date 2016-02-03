أولتراس أهلاوي ردا على مبادرة الرئيس: لسنا مؤهلين لنكون الخصم والحكم.. ونمد أيدينا للوطن

أصدرت رابطة أولتراس أهلاوي بيانا عبر صفحتهم الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" ردا على مبادرة رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي بالاجتماع معهم.

وكان السيسي قد وجه رسالة إلى أولتراس أهلاوي بعد إحياء الرابطة الذكرى الرابعة لأحداث بورسعيد في ملعب مختار التش معقل الأهلي.

وتحدث السيسي قائلا:"لا أريدكم أن تنظروا فقط لشباب بورسعيد. انظروا إلى جميع شباب مصر".

قبل أن يقترح في النهاية تشكيل مجموعة من 10 أشخاص من قبل الأولتراس لعقد جلسة وطرح نتائجها على الجميع (طالع التفاصيل).

وجاء بيان أولتراس أهلاوي كالتالي:

اهتمام رئيس الجمهورية بالجمهور فى 2014 بعد نهائى سيوى سبور وللمرة الثانية منذ ساعات بقضية بورسعيد ودعوة الأولتراس بالمشاركة فى التحقيقات بعد إحياء الذكرى الرابعة فى ملعب التتش وهو ما لم يكن متوقعا، أعلى مؤسسة فى الدولة تسعى إلى النقاش مع الشباب بشكل عام فى حين أن الإعلام يحاربهم ويصفهم ليلا ونهارا بالممولين والإرهابيين فى حين أن ذنب هؤلاء الشباب إنهم يعشقون وطنهم وناديهم وضحوا بالشهداء من أجل ذلك.

ما نطالب به منذ اربع سنوات عودة حق الدم والقصاص من كل من شارك فى مذبحة بورسعيد إذا كان هناك نية لحل القضية او إعادة التحقيقات فيها فالأولى هو التحقيق مع كل الأطراف ومنها القيادات الأمنية التى تورطت فى تلك المذبحة وذكرت أسماء العديد منها فى تحقيقات النيابة سواء بالتخطيط أو التدبير او الإهمال أو إخفاء أي دليل خاص بالقضية.

بعد مرور أربع سنوات لم يقتص حتى اليوم ممن شارك فى تلك المذبحة، أعيدوا الحقوق إلى أصحابها فى حين أن هناك أجهزة تعلم تفاصيل ذلك اليوم الأسود من تسجيلات أو شهادات بما حدث ولكن حتى يومنا هذا لم يقتص ممن قتل 72 شاب مصرى.

لسنا أهلا لأن نكون الخصم والحكم فى القضية ولكن تذليل عقبات التحقيق إظهار كل الأدلة أمام الرأى العام سيضع الأمور فى نصابها وسيعيد الحقوق لأصحابها.

ولكن يجب أن يعلم الجميع أن بعد إشادة رئاسة الجمهورية بالجمهور فى ديسمبر 2014 بعد مباراة سيوى سبور إذ بعدها بشهرين تحدث مذبحة جديدة لجماهير الزمالك من تواطىء أو تقصير رسمى من نفس الأطراق ولم يدان أحد منهم حتى الآن ولكن بالعكس يظهر المدبرون الحقيقيون على شاشات التليفزيون يلقوا اللوم على المجني عليهم !!

ولكم أن تتخيلوا أن تقام مباراة الأهلي والزمالك لكرة اليد فى صالة النادى الأهلي بحضور الآلاف من جمهور الناديين بدون وجود فرد أن واحد بينما تقام مباريات الأندية الجماهيرية ضد أندية الشركات بدون جمهور وتكون قوات الامن على استعداد إلى إضافة شهداء جدد إذا حاول الجمهور حضور تلك المباريات مع تسمية ذلك بالطريقة المثلى لتأمين المباريات !!

الشباب طرح المبادرات مراراً وتكراراً من أجل العودة إلى مكانهم الطبيعى داخل المدرجات ونحن الان نمد أيدينا إلى الوطن لعودة الروح الى المدرجات والاستقرار للبلاد.