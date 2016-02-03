العراق: مسعود البارزانى يؤكد حق شعب كردستان فى تقرير مصيره

>أكد رئيس إقليم كردستان العراق مسعود البارزانى حق شعب كردستان فى تقرير مصيره، وقال : إنه "إذا كان الشعب الكردى ينتظر من الآخرين منحه الاستقلال فذلك لن يتحقق أبداً، هذا حق شرعى وعلى الشعب الكردستانى ان يعبر عن حقوقه".

وذكر البارزانى فى تصريح صحفى أمس الثلاثاء، أن كردستان تم تقسيمها بسبب الأخطاء التى ارتكبها البعض وهم يعرفون جيدا هذا الأمر إلا انهم غير مستعدين للإقرار بفشلهم، ولن يستطيع أحد أن يمنع الشعب الكردستانى من التعبير عن حقه فى تقرير مصيره، وأضاف: كيفما كان لاسكتلندا وكاتلونيا وكيبيك حق تقرير المصير، فإقليم كردستان ايضا تمتلك هذا الحق الذى لا نقاش فيه.

واعتبر أن الدول التى تتحدث ضد إجراء استفتاء تقرير المصير لا تنصف الشعب الكردى، بعد كل ما قدمه من تضحيات، لقد حان وقت إجراء الإستفتاء، وأن إجراء الاستفتاء لا يعنى إعلان الدولة الكردية، بل هو تعبير عن إرادة ورأى الشعب الكردى، لكى تقوم القيادة السياسية فى الإقليم بتنفيذ هذه الإرادة فى الزمان والمكان المناسبين.