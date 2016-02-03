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أسامة هيكل: السفيرة الأمريكية أخبرتنى أن 5 كانوا يحكمون مصر ليس بينهم مرسى

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أسامة هيكل: السفيرة الأمريكية أخبرتنى أن 5 كانوا يحكمون مصر ليس بينهم مرسى أسامة هيكل: السفيرة الأمريكية أخبرتنى أن 5 كانوا يحكمون مصر ليس بينهم مرسى
كشف أسامة هيكل، وزير الإعلام الأسبق، ورئيس مدينة الإنتاج الإعلامى، عن أنه قبل ثورة 30 يونيو بأسبوع، قالت له السفيرة الأمريكية :"إن تُحكم من قبل 5 أشخاص ليس بينهم الرئيس الأسبق محمد مرسى".

وأضاف "هيكل"، خلال حواره مع الكاتب الصحفى خالد صلاح، خلال برنامج "آخر النهار " الذى يقدمه على فضائية "النهار، أن الإطاحة باللواء مراد موافى رئيس جهاز المخابرات العامة الأسبق، كانت بروفة للإطاحة بالمشير حسين طنطاوى وزير الدفاع الأسبق، والفريق سامى عنان رئيس أركان حرب القوات المسلحة الأسبق.

وكان "هيكل" قد أيد رأى خالد صلاح، حول خروج المشير حسين طنطاوى، وزير الدفاع الأسبق، لتوضيح حقيقة ما جرى أعقاب ثورة 25 يناير، واصفاً ذلك بأنه "جزء من تاريخ مصر الذى يجب أن يقال".

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