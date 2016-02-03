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حظك اليوم برج الحوت الخميس 2016/2/4

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حظك اليوم برج الحوت الخميس 2016/2/4 حظك اليوم برج الحوت الخميس 2016/2/4
 

 

كتبت: سلمى الدمرداش

 

الحوت على الصعيد المهني:
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مفاجأة من العيار الثقيل تربك خطتك العملية، ربما ضيق الوقت وعدم إستيعاب المفاجأة يضطرك إلى التعامل بشكل متسرع مع المشكلة، أهدأ قليلاً، حتى لا تندم على قراراتك المتسرعة، اللأمور حولك تسير بشكل متوتر وسريع، حاول أن تستمع إلى نصائح أشخاص بعيدين عن العمل، حتى تكون الرؤية لديهم أوضح.
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على الصعيد العاطفي:
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تحتاج إلى التخلى عن أرائك المتشددة، أنت عنيد بدرجة تزعج من حولك، خاصة إنك تتمسك بأرائك حتى بعد أن تكتشف إنها خاطئة، الأشخاص لا يميلون إلى الشخص المتكبر الذى يأبى التعامل بشكل مرن، حاول أن تتعامل بطبيعتك الهادئة، واترك الأفكار المجنونة لأوقات مناسبة.
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على الصعيد الصحي:
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ضغوطك النفسية، فى ازدياد مستمر، والأمراض التى ترتبط بها تطاردك، احذر من القولون العصبى وارتفاع ضغط الدم، قلل من أوقات التفكير، وخذ قسط كاف من النوم، الرياضة ستفيدك كثيراً، فضلاً عن الابتعاد عن الجواء المتوترة.
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توقعات علماء الفلك لبرج الحوت:
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يتوقع علماء الفلك لمولود برج الحوت أن يعيش يوم عصيب، مليء بالأحداث غير السارة على الأطلاق، الأجواء المتوترة تسيطر على محيطك المهنى، وتشددك فى الآراء يكبدك الكثير من الخسائر على المستوى الشخصى، وحالتك النفسية بالطبع لن تكون بمنأى عن هذه الجواء المتوترة، احذر من الأمراض البدنية التى ترتبط بالحالة النفسية.

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