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برج العذراء حظك اليوم الخميس 2016/2/4

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برج العذراء حظك اليوم الخميس 2016/2/4 برج العذراء حظك اليوم الخميس 2016/2/4
 

 

برج العذراء على الصعيد المهني:

تقضى الكثير من الوقت فى العمل هذه الأيام وهذا يؤثر بشدة على مزاجك الذى بدأ فى الانحدار خاصة أنك تهمل أى أنشطة ترفيهية وتتجاهل حتى متطلباتك الأساسية من الراحة والطعام، حاول أن تحصل على استراحة لتتمكن من المواصلة بنشاط.
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على الصعيد العاطفي:
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القاعدة الذهبية التى يجب أن تستمع إليها فى العلاقة اليوم أن تجعل قلبك يتحكم فى عقلك خلال هذه الأيام، استمع إلى حدسك واتبعه فقد يقودك العقل إلى قرارات قاسية جدًا وغير مطلوبة.
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على الصعيد الصحي:
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القلق المستمر يستهلك صحتك وطاقتك هذه الأيام فحاول أن تمنح نفسك بعض الراحة وإذا أمكنك تناول بعض الفيتامينات المقوية افعل ذلك بلا تردد لأنك بحاجة إلى شحذ طاقتك وتركيزك.
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توقعات علماء الفلك لبرج العذراء:
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أمورك تبدأ فى الاستقرار خلال الأيام المقبلة فمشاكل الأسرة تتستقر وتصبح أكثر اتزانا وعملك يصبح أفضل حالاً وشعورك بالتردد يختفى وتشعر بمستوى غير مسبوق من الثقة.

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مصر 365

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