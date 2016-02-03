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برج القوس حظك اليوم الخميس 2016/2/4

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برج القوس حظك اليوم الخميس 2016/2/4 برج القوس حظك اليوم الخميس 2016/2/4
 

 

برج القوس على الصعيد المهني:
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تعرض عليك بعض الإغراءات فى العمل وتفكر فى أن ترضخ لها ولكن هذا لن يكون فى صالحك أبدًا حاول أن تلتزم المسار المستقيم مهما كانت الصعوبات لأن المشى فى أى طرق ملتوية قد يضر بحياتك المهنية.
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على الصعيد العاطفى:
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حالتك العاطفية بحالة جيدة جدًا ولكنك لا تأخذ العلاقة على محمل الجد ولا تستعد لتقديم الكثير لشريكك وهو فى الحقيقة لا يستحق منك ذلك.
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برج القوس على الصعيد الصحي:
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حاول أن تتجنب المنبهات ومشروبات الطاقة قدر الإمكان لأنها هى المسؤولة عن اضطرابات النوم والمشاكل التى تعانيها مع النوم، التزم نمط حياة صحى أكثر وستلاحظ أن هذا ينعكس إيجابًا على صحتك.
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توقعات علماء الفلك لبرج القوس:
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تقلب المزاج يفسد يومك ولكن الحظ سيبتسم لك فى نهاية اليوم فحاول أن تصمد حتى آخره وتتماسك قدر الإمكان، كما أن هناك مكاسب مادية محتملة لكن للأسف هذا الحظ على الصعيد المالى لن يستمر طويلاً.

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مصر 365

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