حظك اليوم وتوقعات الأبراج ليوم الخميس 4 فبراير 2016

برج القوس حظك اليوم الخميس 2016/2/4

>برج القوس على الصعيد المهني:

>تعرض عليك بعض الإغراءات فى العمل وتفكر فى أن ترضخ لها ولكن هذا لن يكون فى صالحك أبدًا حاول أن تلتزم المسار المستقيم مهما كانت الصعوبات لأن المشى فى أى طرق ملتوية قد يضر بحياتك المهنية

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على الصعيد العاطفي:

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حالتك العاطفية بحالة جيدة جدًا ولكنك لا تأخذ العلاقة على محمل الجد ولا تستعد لتقديم الكثير لشريكك وهو فى الحقيقة لا يستحق منك ذلك.

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برج القوس على الصعيد الصحي:

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حاول أن تتجنب المنبهات ومشروبات الطاقة قدر الإمكان لأنها هى المسؤولة عن اضطرابات النوم والمشاكل التى تعانيها مع النوم، التزم نمط حياة صحى أكثر وستلاحظ أن هذا ينعكس إيجابًا على صحتك.

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توقعات علماء الفلك لبرج القوس:

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تقلب المزاج يفسد يومك ولكن الحظ سيبتسم لك فى نهاية اليوم فحاول أن تصمد حتى آخره وتتماسك قدر الإمكان، كما أن هناك مكاسب مادية محتملة لكن للأسف هذا الحظ على الصعيد المالى لن يستمر طويلاً.

برج الثور حظك اليوم الخميس 4 / 2/2016

>برج الثور على الصعيد المهني:

>الانضباط والعمل الجاد هما ما يضمنان لك الاستمرار فى العمل رغم كل الأخطاء التى تقع بها، يجب أن تثق بذلك وتذكر أن من لا يرتكب أخطاء هو فقط الشخص الذى لا يفعل أى شيء فتمسك بجديتك فى العمل ولا تتراجع عن الابتكار.

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على الصعيد العاطفي:

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صراع كبير يخص حياتك العاطفية فى الطريق إليك سواء كان صراعا مع الشريك أو صراعًا من أجله مع الأشخاص المحيطين بك، قد يؤثر هذا الصراع على حياتك المهنية أيضًا فحاول أن تتحكم فى نفسك وتركز قدر الإمكان.

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برج الثور على الصعيد الصحي:

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رغم أن صحتك جيدة جدًا إلا أن الإجهاد العقلى الذى تعانيه فى الفترة الأخيرة يجعلك تشعر طوال الوقت بالخمول والكسل وتواجه صعوبات فى الاستيقاظ من النوم، فحاول أن تسترخى قليلا وتتجنب الأنشطة المجهدة وحاول أن تستمتع ببعض الوقت فى الهواء الطق.

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توقعات علماء الفلك لبرج الثور:

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تتمتع بقدرة عالية على المنافسة اليوم على الرغم من الانتقادات الكثيرة التى تواجهها واحتمالات فوزك فى أى منافسة قوية للغاية فاغتنم الفرصة وتحلى بالشجاعة اللازمة للمغامرة

برج العذراء حظك اليوم الخميس 4 / 2/2016

>برج العذراء على الصعيد المهني:

>تقضى الكثير من الوقت فى العمل هذه الأيام وهذا يؤثر بشدة على مزاجك الذى بدأ فى الانحدار خاصة أنك تهمل أى أنشطة ترفيهية وتتجاهل حتى متطلباتك الأساسية من الراحة والطعام، حاول أن تحصل على استراحة لتتمكن من المواصلة بنشاط.

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على الصعيد العاطفي:

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القاعدة الذهبية التى يجب أن تستمع إليها فى العلاقة اليوم أن تجعل قلبك يتحكم فى عقلك خلال هذه الأيام، استمع إلى حدسك واتبعه فقد يقودك العقل إلى قرارات قاسية جدًا وغير مطلوبة.

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برج العذراء على الصعيد الصحي:

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القلق المستمر يستهلك صحتك وطاقتك هذه الأيام فحاول أن تمنح نفسك بعض الراحة وإذا أمكنك تناول بعض الفيتامينات المقوية افعل ذلك بلا تردد لأنك بحاجة إلى شحذ طاقتك وتركيزك.

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توقعات علماء الفلك لبرج العذراء:

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أمورك تبدأ فى الاستقرار خلال الأيام المقبلة فمشاكل الأسرة تتستقر وتصبح أكثر اتزانا وعملك يصبح أفضل حالاً وشعورك بالتردد يختفى وتشعر بمستوى غير مسبوق من الثقة.

حظك اليوم برج الحمل ليوم الخميس 2016/2/4

>حظك اليوم لبرج الحمل :

>حظك لبرج الحمل على الصعيد المهني:

>سيشهد أبناء هذا البرج نهضة كبيرة على مستوى حياتهم العملية فالمكاسب المادية والترقيات فى انتظارهم، لذلك حاولوا ان يكونوا اكثر هدوءا وأن يقتنصوا الفرص مهما كانت صعبة، لان الفرص عادة لا تعوض .

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حظك لبرج الحمل على الصعيد العاطفي:

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مازالت سلسلة الحب والاستقرار تخيم على حياتهم العاطفية، وبعيدا عن الحياة الرومانسية، ستحل بعض المشاكل الاجتماعية وسيكون الصلح هو مصيرهم الأول والأخير .

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حظك لبرج الحمل على الصعيد الصحي:

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حالتك الصحية فى خطر لذلك يجب ان تبدا يومك بعد ان تفرغ من داخلك كل الطاقات السلبية والضغوط النفسية .

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توقعات علماء الفلك لبرج الحمل :

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سيتعرض أبناء هذا البرج إلى بعض المشاكل التى ستؤرقهم فى بداية العام، لكن مع الوقت سيذوب كل هذا وسيعودوا على حالتهم الطبيعية، لكن حياتهم الصحية وحالتهم النفسية ستكون أفضل وسيتخلصون من بعض المشاكل التى واجهتهم من قبل.

برج الجدى حظك اليوم الخميس 4/2/2016

>برج الجدى على الصعيد المهني:

>بعد سلسلة من الأخبار السعيدة التى اجتاحت حياة أبناء هذا البرج، للأسف سيكون هذا اليوم الأسوأ حظا على مستوى الحياة العملية، فستواجهك بعض العراقيل فى عملك لذلك حافظ على هدوئك وحاول ان تكون مسيطر على انفعالاتك حتى لا تتضاعف الأزمة.

على الصعيد العاطفي:

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ستجد مردود فعل جيد على التدهور فى حياتك العملية من قبل حبيبك أو شريك حياتك، وربما هذه المشاكل ستكون بداية لحياة عاطفية ورومانسية جديدة، فضلا عن اكتشاف علاقات اجتماعية وإنسانية جديدة.

برج الجدى على الصعيد الصحي:

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حاول أن تكون حريصا على الخضوع للفحص الطبى لأن حالتك الصحية ليست مستقرة هذا اليوم لذلك حاول ان تنقذ ما يمكن انقاذه.

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توقعات علماء الفلك لبرج الجدى:

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تجيد طوال الوقت اقتناص الفرص والصفقات الجيدة، لكنك على الصعيد الإنسانى لا تتمتع بالحس نفسه الذى يجعلك تدرك قيمة المحيطين بك قبل فوات الأوان.

>الجدول الزمنى الخاص بك كامل للغاية بالنسبة لك لإفساح المجال لشخص لا يهمك حقًا.

حظك اليوم برج الميزان الخميس4/2 /2016

>برج الميزان على الصعيد المهني:

>لقاء مع أشخاص أصغر منك فى العمر، تتعاون معهم فى مشروعات، تطور من أدائك المهنى، اختلاطك بشخصيات نشيطة، يزيد من حماسك فى العمل،و يجدد من أفكارك، حاول أن تستفيد من أفكارهم، واكتسب خبرات جديدة، وركز اكثر فى تفاصيل أساليب تنفيذ أفكارك.

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على الصعيد العاطفي:

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تستعيد ذكرياتك مع أحد الأشخاص المقربين، بعد لقائكم فى مكان عزيز على قلبك، تدور بينكم بعض الأحاديث الطريفة التى تغير من حالتك المزاجية، وتعيد إليك نشاطك وقوتك، حافظ على صدقاتك، وحاول ان تكون على لقاء دائم بالأصدقاء، فأنت من الأشخاص الذين يفرق معهم وجود أصدقائهم.

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برج الميزان على الصعيد الصحي:

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حالتك الصحية مستقرة، لكن أحذر من الأفراط فى تناول الحلويات، والوجابات التى تحتوى على سعرات حرارية عالية، ممارسة الرياضة ستحافظ على تجديد طاقتك، وحاول أن تحصل على وقت للاستجمام، حتى تحصلى على نقاء ذهنى.

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توقعات علماء الفلك لبرج الميزان :

>يتوقع علماء الفلك لمولود برج الميزان أن يعيش فترة، من اكتساب الخبرات، والتعرف على أشخاص جدد، ربما اختلاف الفارق العمرى، يكون جانب ايجابى فى إشعال روح الحماس، والقدرة على إعادة خلق الأفكار الأبداعية، بعد حالة الركود الفكرى التى مررت بها، الأصدقاء هم كلمة السر فى حياتك حافظ على تواجدك الدائم مع أصدقائك، حتى تحسن من حالتك المزاجية.

حظك اليوم برج الحوت الخميس 4/2/2016

>كتبت: سلمى الدمرداش

>الحوت على الصعيد المهني:

>مفاجأة من العيار الثقيل تربك خطتك العملية، ربما ضيق الوقت وعدم إستيعاب المفاجأة يضطرك إلى التعامل بشكل متسرع مع المشكلة، أهدأ قليلاً، حتى لا تندم على قراراتك المتسرعة، اللأمور حولك تسير بشكل متوتر وسريع، حاول أن تستمع إلى نصائح أشخاص بعيدين عن العمل، حتى تكون الرؤية لديهم أوضح.

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على الصعيد العاطفي:

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تحتاج إلى التخلى عن أرائك المتشددة، أنت عنيد بدرجة تزعج من حولك، خاصة إنك تتمسك بأرائك حتى بعد أن تكتشف إنها خاطئة، الأشخاص لا يميلون إلى الشخص المتكبر الذى يأبى التعامل بشكل مرن، حاول أن تتعامل بطبيعتك الهادئة، واترك الأفكار المجنونة لأوقات مناسبة.

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برج الحوت على الصعيد الصحي:

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ضغوطك النفسية، فى ازدياد مستمر، والأمراض التى ترتبط بها تطاردك، احذر من القولون العصبى وارتفاع ضغط الدم، قلل من أوقات التفكير، وخذ قسط كافى من النوم، الرياضة ستفيدك كثيراً، فضلاً عن الأبتعاد عن الجواء المتوترة.

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توقعات علماء الفلك لبرج الحوت:

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يتوقع علماء الفلك لمولود برج الحوت أن يعيش يوم عصيب، مليء بالأحداث غير السارة على الأطلاق، الأجواء المتوترة تسيطر على محيطك المهنى، وتشددك فى الأراء يكبدك الكثير من الخسائر على المستوى الشخصى، وحالتك النفسية بالطبع لن تكون بمنأى عن هذه الجواء المتوترة، احذر من الأمراض البدنية التى ترتبط بالحالة النفسية.

حظك اليوم برج الجوزاء الخميس 4/2 /2016

>الجوزاء على الصعيد المهني:

>تحتاج إلى الحصول على مكافئة، تقديراً لجهودك فى حل مشكلات العمل، ذكائك فى تحليل الأمور يجعل منك، شخص قادر على إدارة الأزمات بشكل مرن، وقوة ملاحظتك، تزيد من جودة أدائك المهنى، فانت من القليلين الذين يصلحون للأدارة، بفضل حكمتهم وذكائهم فى التعامل مع الأشخاص والمشكلات.

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على الصعيد العاطفي:

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بالرغم من ذكائك فى التعامل مع الأشخاص، إلا أن تقلب إنفعالاتك، يسبب لك الكثير من المشكلات مع شريك حياتك، حاول ان تأخذ قرارات واضحة، دون أن تغيرها، رتب أولوياتك، ولا تنسى مشاركة شريك حياتك فى قراراتك الهامة.

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برج الجوزاء على الصعيد الصحي:

>وعكة صحية تواجهك، وتأخذ وقت معك، بسبب إهمالك فى تناول الأدوية فى موعدها،فربما تبعات الوعكة تكون أصعب منها، اعتمد على المشروبات الطبيعية مثل النعناع والينسون، الملابس الثقيلة نصف العلاج، وحاول أن تأخذ قسطاً من الراحة، حتى تستعيد عافيتك سريعاً.

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توقعات علماء الفلك لمولود برج الجوزاء:

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يتوقع علماء الفلك لمولود برج الجوزاء أن يعيش فترة من فترات النضج المهنى، بفضل استخدام ذكائك وحكمتك فى السيطرة على زمام الأمور، قراراتك المذبذبة وانفعالاتك المتقلبة تزعج شريك حياتك، حاول ان تكون محدد وتراعى قدرات الآخرين على تحمل قراراتك المذبذبة، إهمالك فى صحتك يسبب لك الكثير من المشكلات.

برج العقرب حظك اليوم الخميس 4/2 /2016

>برج العقرب على الصعيد المهني:

>مواليد برج العقرب لا يرون أن الحياة يجب أن تأخذ بالقوة ولهذا تجدهم دائما يتأخرون فى مشوارهم العملى فهم قليلون السعى وينتظرون دائما يد المساعدة تمتد لهم، لديهم قدرة على تغير الحقائق حتى يجدون مايتناسب معهم، فى مجال العمل قليل مايستطيع أحد الاعتماد عليهم، ولكنهم يسعون بشتى الطرق لخلق أفكار جديدة.

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برج العقرب على الصعيد العاطفي:

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فترة توتر تمر بك أنت والحبيب تحاول أن تعوضها بقليل من الصبر وطول البال، فى اليام القادمة ستكون الحياة أفضل بكثير وسوف تتعرض لمفاجآت تقلب الحياة إلى أوقات سعيدة ومرحة، لا تتعجل النتائج وثابر حتى تصل إلى ماتريد مع الحبيب

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برج العقرب على الصعيد الصحي:

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لديك مشكلة صحية تحاول أن تتخطاها دائما وعدم معالجتها فى الفترة القادمة حاول أن تستشير الطبيب ليكون العلاج بسيط، أنت من الأشخاص المهووسة بالجيم والأنظمة الغذائية مما يعرضك للخطر حاول أن يكون طعامك متوازن وحسب.

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توقعات علماء الفلك لبرج العقرب :

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تتوقع لك الأبراج أن تستمر المشاكل العائلية فأنت لا تسعى لحلها، سوف ترى أن العمل سبيل جيد لتجنب الخوض فى المشاكل والجدال، حاول طرح افكار جديدة لتكون الحلول السعيدة بالقرب منك وتزول المشاكل سريعا، على صعيد العمل ستكون المرحلة القادمة مليئة بالعروض الجديدة التى تفجر مواهبك التى بداخلك

برج السرطان حظك اليوم الخميس 4/2 /2016

>برج السرطان على الصعيد المهني:

>على الصعيد المهنى يتمتع مواليد برج السرطان بشعبية كبيرة وسط زملائهم فهم قادرون على تخطى الحواجز التى قد تكون عقبه فى بعض الأعمال التى يعملون بها، لديهم رؤية واضح فى طريقتهم فى إدارة الأمور، يرون أن المشاكل تحل بهدوء الأعصاب والتفكير العميق حتى نصل إلى حلول السريعة التى تؤدى إلى انفراج المشاكل.

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برج السرطان على الصعيد العاطفي:

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تتمتع هذه الفترة بهدنه عاطفية تستطيع فيها أن تعيد تقيم الأمور من جديد عليك ببذل الجهد حتى تتخطى جميع العقبات فى الفترة القادمة، لا تتردد فى فتح باب قلبك من جديد فالحب لا يأتى بوقت محدد، لا تلقى بمشاكلك الآخرين حتى تستطيع فتح باب قلبك من جديد.

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برج السرطان على الصعيد الصحي:

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تحاول دائما أن تحافظ على صحتك، لا تتردد فى مراجعة الطبيب حتى لا تتفاقم المشكلة أكثر من ذلك ويكون العلاج أصعب، ستكون الفترة القادمة الأجواء أكثر استقرار وهذا سيجعل ممارستك للرياضة تكون بشكل مستقر.

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توقعات علماء الفلك لبرج السرطان :

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سترى نتائج أعمالك فى الفترة القادمة وسيكون من السهل تعويض الخسائر التى مررت بها، لا تحاول أن تعاند الأقدار وكن على وفاق مع زملاء العمل حتى تكون تحقق النتائج المرجوة منك خطتك السنوية، سوف تقابل صديق قديم يدعم موقفك فى حياتك العملية وسوف تحقق منة بعض المصالح الملموسة .

برج الدلو حظك اليوم الخميس 4/2 /2016

>برج الدلو على الصعيد المهني:

>مواليد برج " الدلو" دائما يستسلمون للمشاكل فى مجال العمل وهذا ما يجعلهم يتنقلون بين الأعمال دون تحقيق انجازات تذكر، حاول أن تواجه مشاكل فى العمل وتثبت أمامها حتى لا يضيع تعبك فى كل مرة هباء، كن على قدر من المسؤولية الملقاة على عاتقك وأجعل النجاح هدف لك يجب عليك تحقيقه .

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برج الدلو على الصعيد العاطفي:

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على الصعيد العاطفى يحاول مواليد برج الدلو خلق جو رومانسى بين الشريك حتى تكون الحياة أفضل، لا تتردد فى تقديم افكار مجنونة تكسر حاجز الروتين فهذا سيجعل الحياة بينكم أفضل، الفرصة سانحة للقيام برحلة صغيرة فى العطلة القادمة وسوف تترك أثر جيد على حياتك العاطفية.

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برج الدلو على الصعيد الصحي:

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حاول أن تحافظ على وزنك فى الفترة القادمة فأنت فى أشد الحاجة لذلك، مارس الرياضة وامتنع عن كل مايؤذى صحتك فأنت أهملت فى هذا الجانب كثيرا، راجع الطبيب واستمع إلى النصائح حتى تكون بشكل افضل.

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توقعات علماء الفلك لبرج الدلو :

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تتوقع لك الأبراج سلسلة من النجاحات تحققها بعد تحديد هدفك، ستصل إلى أهدافك بقليل من التعب وكثير من الصبر، لا تحاول أن تتجاوز المشاكل بالتجاهل ولكن الأفضل وضع الحلول المناسبة للمواقف والتى ستعتمد على خببراتك السابقة، لا بأس من استشارة المحيطين بك من النماذج الناجحة فهذا سيدعم مواقفك القادمة

برج الأسد حظك الخميس 4/2/2016

>برج الأسد على الصعيد المهني:

>مجموعة من المشاكل غير المبررة ستواجهك فجأة بدون أى مقدمات، لذلك حاول أن تكون هادئا وأكثر استقرارا، وحاول ان تحل مشاكلك مع زملائك بشكل ودى حتى لا تزيد من حجم الازمات الواقع بها .

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على الصعيد العاطفي:

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استقرار كبير سيحتاج حياتك العاطفية فمازال الحب هو مركز ومصدر قوتك، لذلك حاول ان تكون أكثر عطفا على شريك حياتك وحمسه حتى تشد من أزره وتساعده على تخطى المصاعب .

برج الأسد على الصعيد الصحي:

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من المتوقع ان يمر أبناء برج الأسد ببعض المشاكل الصحية الكبيرة فى هذا اليوم، لكن فى حال الخضوع للفحص الطبى من البداية من الممكن أن يتعدل الحال.

توقعات علماء الفلك لبرج الأسد :

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للأسف أيام صعبة سيواجهونها أبناء هذا البرج خاصة على مستوى الحياة العاطفية التى قد تقلب حياتهم رأس على عقب .

شبكةعيونالإخبارية

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