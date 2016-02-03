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حظك اليوم برج الجوزاء الخميس2016/2/4

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حظك اليوم برج الجوزاء الخميس2016/2/4 حظك اليوم برج الجوزاء الخميس2016/2/4
الجوزاء على الصعيد المهني:
>تحتاج إلى الحصول على مكافئة، تقديراً لجهودك فى حل مشكلات العمل، ذكائك فى تحليل الأمور يجعل منك، شخص قادر على إدارة الأزمات بشكل مرن، وقوة ملاحظتك، تزيد من جودة أدائك المهنى، فانت من القليلين الذين يصلحون للأدارة، بفضل حكمتهم وذكائهم فى التعامل مع الأشخاص والمشكلات.

على الصعيد العاطفي:
>بالرغم من ذكائك فى التعامل مع الأشخاص، إلا أن تقلب انفعالاتك، يسبب لك الكثير من المشكلات مع شريك حياتك، حاول ان تأخذ قرارات واضحة، دون أن تغيرها، رتب أولوياتك، ولا تنسى مشاركة شريك حياتك فى قراراتك الهامة.

على الصعيد الصحي:
>وعكة صحية تواجهك، وتأخذ وقت معك، بسبب إهمالك فى تناول الأدوية فى موعدها، فربما تبعات الوعكة تكون أصعب منها، اعتمد على المشروبات الطبيعية مثل النعناع والينسون، الملابس الثقيلة نصف العلاج، وحاول أن تأخذ قسطاً من الراحة، حتى تستعيد عافيتك سريعاً.

توقعات علماء الفلك لمولود برج الجوزاء:
>يتوقع علماء الفلك لمولود برج الجوزاء أن يعيش فترة من فترات النضج المهنى، بفضل استخدام ذكائك وحكمتك فى السيطرة على زمام الأمور، قراراتك المذبذبة وانفعالاتك المتقلبة تزعج شريك حياتك، حاول ان تكون محدد وتراعى قدرات الآخرين على تحمل قراراتك المذبذبة، إهمالك فى صحتك يسبب لك الكثير من المشكلات.

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مصر 365

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