برج الثور حظك اليوم الخميس2016/2/4

برج الثور على الصعيد المهني:>الانضباط والعمل الجاد هما ما يضمنان لك الاستمرار فى العمل رغم كل الأخطاء التى تقع بها، يجب أن تثق بذلك وتذكر أن من لا يرتكب أخطاء هو فقط الشخص الذى لا يفعل أى شيء فتمسك بجديتك فى العمل ولا تتراجع عن الابتكار.

على الصعيد العاطفي:

>صراع كبير يخص حياتك العاطفية فى الطريق إليك سواء كان صراعا مع الشريك أو صراعًا من أجله مع الأشخاص المحيطين بك، قد يؤثر هذا الصراع على حياتك المهنية أيضًا فحاول أن تتحكم فى نفسك وتركز قدر الإمكان.

برج الثور على الصعيد الصحي:

>رغم أن صحتك جيدة جدًا إلا أن الإجهاد العقلى الذى تعانيه فى الفترة الأخيرة يجعلك تشعر طوال الوقت بالخمول والكسل وتواجه صعوبات فى الاستيقاظ من النوم، فحاول أن تسترخى قليلا وتتجنب الأنشطة المجهدة وحاول أن تستمتع ببعض الوقت فى الهواء الطق.

توقعات علماء الفلك لبرج الثور:

>تتمتع بقدرة عالية على المنافسة اليوم على الرغم من الانتقادات الكثيرة التى تواجهها واحتمالات فوزك فى أى منافسة قوية للغاية فاغتنم الفرصة وتحلى بالشجاعة اللازمة للمغامرة