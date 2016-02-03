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برج العقرب حظك اليوم الخميس 2016/2/4

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برج العقرب حظك اليوم الخميس 2016/2/4 برج العقرب حظك اليوم الخميس 2016/2/4
على الصعيد المهني:
>مواليد برج العقرب لا يرون أن الحياة يجب أن تأخذ بالقوة ولهذا تجدهم دائما يتأخرون فى مشوارهم العملى فهم قليلون السعى وينتظرون دائما يد المساعدة تمتد لهم، لديهم قدرة على تغير الحقائق حتى يجدون ما يتناسب معهم، فى مجال العمل قليل ما يستطيع أحد الاعتماد عليهم، ولكنهم يسعون بشتى الطرق لخلق أفكار جديدة.

برج العقرب على الصعيد العاطفي:
>فترة توتر تمر بك أنت والحبيب تحاول أن تعوضها بقليل من الصبر وطول البال، فى اليام القادمة ستكون الحياة أفضل بكثير وسوف تتعرض لمفاجآت تقلب الحياة إلى أوقات سعيدة ومرحة، لا تتعجل النتائج وثابر حتى تصل إلى ماتريد مع الحبيب

برج العقرب على الصعيد الصحي:
>لديك مشكلة صحية تحاول أن تتخطاها دائما وعدم معالجتها فى الفترة القادمة حاول أن تستشير الطبيب ليكون العلاج بسيط، أنت من الأشخاص المهووسة بالجيم والأنظمة الغذائية مما يعرضك للخطر حاول أن يكون طعامك متوازن وحسب.

توقعات علماء الفلك لبرج العقرب:
>تتوقع لك الأبراج أن تستمر المشاكل العائلية فأنت لا تسعى لحلها، سوف ترى أن العمل سبيل جيد لتجنب الخوض فى المشاكل والجدال، حاول طرح افكار جديدة لتكون الحلول السعيدة بالقرب منك وتزول المشاكل سريعا، على صعيد العمل ستكون المرحلة القادمة مليئة بالعروض الجديدة التى تفجر مواهبك التى بداخلك
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مصر 365

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