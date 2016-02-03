برج السرطان حظك اليوم الخميس 2016/2/4

برج السرطان على الصعيد المهني:>على الصعيد المهنى يتمتع مواليد برج السرطان بشعبية كبيرة وسط زملائهم فهم قادرون على تخطى الحواجز التى قد تكون عقبه فى بعض الأعمال التى يعملون بها، لديهم رؤية واضح فى طريقتهم فى إدارة الأمور، يرون أن المشاكل تحل بهدوء الأعصاب والتفكير العميق حتى نصل إلى حلول السريعة التى تؤدى إلى انفراج المشاكل.

برج السرطان على الصعيد العاطفي:

>تتمتع هذه الفترة بهدنه عاطفية تستطيع فيها أن تعيد تقيم الأمور من جديد عليك ببذل الجهد حتى تتخطى جميع العقبات فى الفترة القادمة، لا تتردد فى فتح باب قلبك من جديد فالحب لا يأتى بوقت محدد، لا تلقى بمشاكلك الآخرين حتى تستطيع فتح باب قلبك من جديد.

برج السرطان على الصعيد الصحي:

>تحاول دائما أن تحافظ على صحتك، لا تتردد فى مراجعة الطبيب حتى لا تتفاقم المشكلة أكثر من ذلك ويكون العلاج أصعب، ستكون الفترة القادمة الأجواء أكثر استقرار وهذا سيجعل ممارستك للرياضة تكون بشكل مستقر.

توقعات علماء الفلك لبرج السرطان:

>سترى نتائج أعمالك فى الفترة القادمة وسيكون من السهل تعويض الخسائر التى مررت بها، لا تحاول أن تعاند الأقدار وكن على وفاق مع زملاء العمل حتى تكون تحقق النتائج المرجوة منك خطتك السنوية، سوف تقابل صديق قديم يدعم موقفك فى حياتك العملية وسوف تحقق منة بعض المصالح الملموسة.