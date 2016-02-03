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برج الدلو حظك اليوم الخميس2016/2/4

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برج الدلو حظك اليوم الخميس2016/2/4 برج الدلو حظك اليوم الخميس2016/2/4
على الصعيد المهني:
>مواليد برج " الدلو" دائما يستسلمون للمشاكل فى مجال العمل وهذا ما يجعلهم يتنقلون بين الأعمال دون تحقيق انجازات تذكر، حاول أن تواجه مشاكل فى العمل وتثبت أمامها حتى لا يضيع تعبك فى كل مرة هباء، كن على قدر من المسؤولية الملقاة على عاتقك وأجعل النجاح هدف لك يجب عليك تحقيقه .

برج الدلو على الصعيد العاطفي:
>على الصعيد العاطفى يحاول مواليد برج الدلو خلق جو رومانسى بين الشريك حتى تكون الحياة أفضل، لا تتردد فى تقديم افكار مجنونة تكسر حاجز الروتين فهذا سيجعل الحياة بينكم أفضل، الفرصة سانحة للقيام برحلة صغيرة فى العطلة القادمة وسوف تترك أثر جيد على حياتك العاطفية.

برج الدلو على الصعيد الصحي:
>حاول أن تحافظ على وزنك فى الفترة القادمة فأنت فى أشد الحاجة لذلك، مارس الرياضة وامتنع عن كل مايؤذى صحتك فأنت أهملت فى هذا الجانب كثيرا، راجع الطبيب واستمع إلى النصائح حتى تكون بشكل افضل.

توقعات علماء الفلك لبرج الدلو :
>تتوقع لك الأبراج سلسلة من النجاحات تحققها بعد تحديد هدفك، ستصل إلى أهدافك بقليل من التعب وكثير من الصبر، لا تحاول أن تتجاوز المشاكل بالتجاهل ولكن الأفضل وضع الحلول المناسبة للمواقف والتى ستعتمد على خببراتك السابقة، لا بأس من استشارة المحيطين بك من النماذج الناجحة فهذا سيدعم مواقفك القادمة
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مصر 365

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