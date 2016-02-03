برج الأسد حظك الخميس 2016/2/4

برج الأسد على الصعيد المهني:

> مجموعة من المشاكل غير المبررة ستواجهك فجأة بدون أى مقدمات، لذلك حاول أن تكون هادئا وأكثر استقرارا، وحاول ان تحل مشاكلك مع زملائك بشكل ودى حتى لا تزيد من حجم الازمات الواقع بها .

> على الصعيد العاطفي:

> استقرار كبير سيحتاج حياتك العاطفية فمازال الحب هو مركز ومصدر قوتك، لذلك حاول ان تكون أكثر عطفا على شريك حياتك وحمسه حتى تشد من أزره وتساعده على تخطى المصاعب . برج الأسد على الصعيد الصحي:

> من المتوقع ان يمر أبناء برج الأسد ببعض المشاكل الصحية الكبيرة فى هذا اليوم، لكن فى حال الخضوع للفحص الطبى من البداية من الممكن أن يتعدل الحال. توقعات علماء الفلك لبرج الأسد:

> للأسف أيام صعبة سيواجهونها أبناء هذا البرج خاصة على مستوى الحياة العاطفية التى قد تقلب حياتهم رأس على عقب .

شبكةعيونالإخبارية

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