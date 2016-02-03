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حظك اليوم برج الحمل ليوم الخميس 2016/2/4

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حظك اليوم برج الحمل ليوم الخميس 2016/2/4 حظك اليوم برج الحمل ليوم الخميس 2016/2/4
لبرج الحمل:
>حظك لبرج الحمل على الصعيد المهني:
>سيشهد أبناء هذا البرج نهضة كبيرة على مستوى حياتهم العملية فالمكاسب المادية والترقيات فى انتظارهم، لذلك حاولوا أن يكونوا أكثر هدوءًا وأن يقتنصوا الفرص مهما كانت صعبة، لأن الفرص عادة لا تعوض.

حظك لبرج الحمل على الصعيد العاطفي:
>ما زالت سلسلة الحب والاستقرار تخيم على حياتهم العاطفية، وبعيدًا عن الحياة الرومانسية، ستحل بعض المشاكل الاجتماعية وسيكون الصلح هو مصيرهم الأول والأخير.

حظك لبرج الحمل على الصعيد الصحي:
>حالتك الصحية فى خطر لذلك يجب أن تبدأ يومك بعد أن تفرغ من داخلك كل الطاقات السلبية والضغوط النفسية.

توقعات علماء الفلك لبرج الحمل:
>سيتعرض أبناء هذا البرج إلى بعض المشاكل التى ستؤرقهم فى بداية العام، لكن مع الوقت سيذوب كل هذا وسيعودون على حالتهم الطبيعية، لكن حياتهم الصحية وحالتهم النفسية ستكون أفضل وسيتخلصون من بعض المشاكل التى واجهتهم من قبل.

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مصر 365

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