برج الجدى حظك اليوم الخميس 2016/2/4

برج الجدى على الصعيد المهني:>بعد سلسلة من الأخبار السعيدة التى اجتاحت حياة أبناء هذا البرج، للأسف سيكون هذا اليوم الأسوأ حظا على مستوى الحياة العملية، فستواجهك بعض العراقيل فى عملك لذلك حافظ على هدوئك وحاول ان تكون مسيطر على انفعالاتك حتى لا تتضاعف الأزمة.

على الصعيد العاطفي:

>ستجد مردود فعل جيد على التدهور فى حياتك العملية من قبل حبيبك أو شريك حياتك، وربما هذه المشاكل ستكون بداية لحياة عاطفية ورومانسية جديدة، فضلاً عن اكتشاف علاقات اجتماعية وإنسانية جديدة.

برج الجدى على الصعيد الصحي:

>حاول أن تكون حريصا على الخضوع للفحص الطبى لأن حالتك الصحية ليست مستقرة هذا اليوم لذلك حاول ان تنقذ ما يمكن إنقاذه.

توقعات علماء الفلك لبرج الجدى:

>تجيد طوال الوقت اقتناص الفرص والصفقات الجيدة، لكنك على الصعيد الإنسانى لا تتمتع بالحس نفسه الذى يجعلك تدرك قيمة المحيطين بك قبل فوات الأوان.

>الجدول الزمنى الخاص بك كامل للغاية بالنسبة لك لإفساح المجال لشخص لا يهمك حقًا.