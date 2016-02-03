حظك اليوم برج الميزان الخميس 4 فبراير

برج الميزان على الصعيد المهني:>لقاء مع أشخاص أصغر منك فى العمر، تتعاون معهم فى مشروعات، تطور من أدائك المهنى، اختلاطك بشخصيات نشيطة، يزيد من حماسك فى العمل،و يجدد من أفكارك، حاول أن تستفيد من أفكارهم، واكتسب خبرات جديدة، وركز اكثر فى تفاصيل أساليب تنفيذ أفكارك.

على الصعيد العاطفي

>تستعيد ذكرياتك مع أحد الأشخاص المقربين، بعد لقائكم فى مكان عزيز على قلبك، تدور بينكم بعض الأحاديث الطريفة التى تغير من حالتك المزاجية، وتعيد إليك نشاطك وقوتك، حافظ على صدقاتك، وحاول ان تكون على لقاء دائم بالأصدقاء، فأنت من الأشخاص الذين يفرق معهم وجود أصدقائهم.

برج الميزان على الصعيد الصحي:

>حالتك الصحية مستقرة، لكن أحذر من الإفراط فى تناول الحلويات، والوجابات التى تحتوى على سعرات حرارية عالية، ممارسة الرياضة ستحافظ على تجديد طاقتك، وحاول أن تحصل على وقت للاستجمام، حتى تحصلى على نقاء ذهنى.

توقعات علماء الفلك لبرج الميزان :

>يتوقع علماء الفلك لمولود برج الميزان أن يعيش فترة، من اكتساب الخبرات، والتعرف على أشخاص جدد، ربما اختلاف الفارق العمرى، يكون جانب ايجابى فى إشعال روح الحماس، والقدرة على إعادة خلق الأفكار الأبداعية، بعد حالة الركود الفكرى التى مررت بها، الأصدقاء هم كلمة السر فى حياتك حافظ على تواجدك الدائم مع أصدقائك، حتى تحسن من حالتك المزاجية.