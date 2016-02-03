سداد قروض الإسكان لموظفي حكومة الشارقة

أكد المهندس خليفة مصبح الطنيجي عضو المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة رئيس دائرة الإسكان، أنه تم البدء في تنفيذ مكرمة صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، والتي أمر بها لموظفي حكومة الشارقة الحاصلين على قروض سكنية من الدائرة، وذلك بدءاً من فبراير الجاري، حيث تم إيقاف الاستقطاعات الجارية، على أن يتم سداد الاستقطاعات السابقة بأثر رجعي.

وقال الطنيجي خلال مداخلة مع برنامج «الخط المباشر» في إذاعة وتلفزيون الشارقة، إنه بمجرد استلام توجيهات صاحب السمو حاكم الشارقة بهذه المكرمة، تم التواصل مع دائرة الموارد البشرية ودائرة المالية المركزية، لحصر قوائم الموظفين وتجهيز الآلية مع مصرف الإمارات الإسلامي..

ومنذ أول فبراير الجاري ذهبت القوائم إلى المصرف، حيث انه اعتبارا من هذا الشهر (فبراير) لن تكون هناك أية استقطاعات من موظفي حكومة الشارقة، وتعكف دائرة الإسكان مع مصرف الإمارات الإسلامي والمالية المركزية على حصر المبالغ التي تم دفعها للمستفيدين، لتعود لهم بأثر رجعي، وذلك حسب توجيهات صاحب السمو حاكم الشارقة.

ومن ناحية أخرى، أوضح رئيس دائرة الإسكان انه وبتوجيهات صاحب السمو حاكم الشارقة، سيتم بناء 33 مسكنا في منطقة وادي الحلو، حيث تم تحديد الموقع بجانب شعبية المحتفي..

مشيرا إلى أن هذا الموقع لوحظت فيه تجاوزات بوجود حظائر للمواشي، ومزرعة وبناء غير مرخص، حيث تمت مطالبة دائرة التخطيط والمساحة والمجلس البلدي وبلدية مدينة كلباء، بإزالة هذه المخالفات، منذ حوالي ستة أشهر، لكن التفاوض مع أصحاب هذه المباني ما زال جاريا لإيجاد أماكن بديلة لهم..

مشيرا إلى انه عندما تتوفر مساحة البناء سيتم البدء فيه فورا، «حيث إن كل شيء جاهز لدينا للتنفيذ». وحول مشروع المجمع السكني المزمع إقامته في الرحمانية، قال الطنيجي: لقد تم اتخاذ بعض الإجراءات مثل تفعيل المقاولين وتصميم المشروع، وعندما تكون الأرض مستوية وجاهزة للتنفيذ سيتم البدء فيه دون تردد.