مركز راشد للمعاقين يطلق «نحبك محمد بن راشد بكل لغات الأرض»

أطلق مركز راشد للمعاقين، وبالتعاون مع مؤسسة آرت أوف ليفينغ العالمية حملة «نحبك محمد بن راشد بكل لغات العالم»، وتهدف إلى تحقيق رغبة الجاليات المقيمة في دبي بأن ترسل رسالة حب ووفاء إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله.

وسيتم خلال الحملة إرسال 100 باقة ورد إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، من 100 جالية، تحمل كل واحدة منها توقيع السفير أو القنصل الممثل لهذه الجالية في الدولة، كما سيتم جمع مليون رسالة حب لصاحب السمو نائب رئيس الدولة، بالإضافة إلى ذلك سيتم خلال الاحتفالية الكشف عن جدارية «لماذا نحبك ؟» وتتضمن مجموعة لقطات لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم التي تبرز مواقفه الإنسانية، وسيقوم أبناء مركز راشد بإهداء الجدارية إلى إحدى المؤسسات الثقافية في دبي.

وبهذه المناسبة التي تقام تحت رعاية سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم رئيس هيئة الطيران المدني بدبي، الرئيس الأعلى لمجموعة طيران الإمارات، رئيس مجلس إدارة مركز راشد للمعاقين، أكد المركز نيته إقامة احتفالية ضخمة في حديقة زعبيل بدبي، ستكون مفتوحة أمام كافة الجاليات والجنسيات المقيمة على أرض الدولة، وذلك بهدف إتاحة الفرصة أمام الجميع للتعبير عن حبهم لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم.

وفي تعليق لها على هذه الاحتفالية، قالت مريم عثمان، الرئيس التنفيذي لمركز راشد للمعاقين: «وجدنا في الحملة مناسبة جميلة نعبر فيها عن حبنا وولائنا لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، رعاه الله، الذي تعملنا منه معنى الإرادة الحقيقية والعمل الجاد على خدمة قضايا المجتمع من خلال عديد المبادرات التي أطلقها سموه»، وأضافت «لطالما أولى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم اهتماماً بالغاً لفئة المعاقين، وأعطاهم من وقته الكثير، ووضعهم على رأس أولوياته، بهدف دمجهم في المجتمع، وحصولهم على حقوقهم كاملة».

وتابعت «تعودنا طيلة السنوات الماضية على اللفتات الإنسانية التي تميز بها صاحب السمو نائب رئيس الدولة، حيث لم تقتصر لفتاته ومبادراته على حدود الإمارات فقط، وإنما تجاوزتها نحو دول العالم الأخرى التي وصلها عبر أياديه البيضاء، ليساهم في بنائها ورفع مقدراتها ومنح الإنسان حقه في الحياة، وأشارت إلى أن قضية مركز راشد للمعاقين إنسانية بحتة، وهي تهتدي بنهج سموه».

مشاركة

من المقرر أن يشارك في حملة «نحبك محمد بن راشد بكل لغات العالم» والتي ستنطلق في 14 فبراير الجاري من قلب حديقة زعبيل، العديد من الشخصيات المهمة والمسؤولين في القطاع الحكومي، بالإضافة إلى عدد من سفراء وقناصل دول العالم وستتضمن مجموعة من العروض الاستعراضية التي تقدمها جاليات مقيمة على أرض الدولة، حيث ستقوم كل جالية بالتعبير عن حبها لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد بلغتها وبطريقتها الخاصة، وفي هذا الصدد أكد مركز راشد للمعاقين نيته إطلاق مليون بالون على شكل قلب يحمل شعار الحملة.