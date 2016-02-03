إعفاء السيارات صديقة البيئة من رسوم المواقف في عجمان

أعلنت دائرة البلدية والتخطيط في عجمان عن إعفاء السيارات الصديقة للبيئة من رسوم المواقف مدفوعة الأجر في جميع أنحاء الإمارة.

وأكد الشيخ راشد بن حميد النعيمي، رئيس دائرة البلدية والتخطيط في عجمان، أن الدائرة تدعم كافة التقنيات والابتكارات التي ترسخ مفهوم الثقافة البيئية وترنو للمحافظ على البيئة من الملوثات الكارثية، ترجمة لرؤى القيادات العليا في الإمارات، التي وضعت استراتيجية متكاملة لتحقيق التنمية المستدامة في كل مجالات الحياة لجعل الدولة من الدول الخضراء الذكية التي ينعم سكانها بالعيش الهانئ الرغيد.

تقنيات

وأوضح أن قرار إعفاء السيارات الصديقة للبيئة ينطلق من الرغبة الجادة في تشجيع استخدام هذه التقنيات وزيادة الاعتماد على هذه النوعية من السيارات التي تقدم أحدث الحلول التقنية في مجال التكنولوجيا الخضراء المستدامة..

مبيناً أن هذه السيارات تحارب الظواهر الكارثية في البيئة وترتقي لمجتمع صحي تنخفض فيه انبعاثات الكربون من خلال استخدامها للطاقة البديلة النظيفة فضلاً على تميز السيارات الهجينة منها بتوفير نسبة كبيرة من الوقود وخاصة في الشوارع التي فيها ازدحام مروري كبير، وتكون فيه السرعة منخفضة، مما له عظيم الأثر في تقليل نسبة الانبعاثات الضارة للبيئة والغازات السامة الصادرة عن عوادم السيارات المستهلكة للوقود.

وذكر أن السيارات الصديقة للبيئة هي من أفضل الحلول الذي يتوجب تشجيعها ودعم مستخدميها لدفع الجميع لاستخدامها كونها تحافظ على البيئة وتحميها من كمية الملوثات الأولية المتزايدة.