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حكام الشارقة وعجمان ورأس الخيمة يعزون حمد الشامسي

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حكام الشارقة وعجمان ورأس الخيمة يعزون حمد الشامسي حكام الشارقة وعجمان ورأس الخيمة يعزون حمد الشامسي

قدم صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، وصاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان، وصاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة واجب العزاء لحمد رحمة الشامسي، في وفاة ابنته، وذلك في مجلس العزاء بمنطقة العوير في دبي أمس.

وأعرب سموهم لوالد المرحومة وعائلة آل الشامسي عن صادق عزائهم ومواساتهم، سائلين المولى العلي القدير أن يتغمدها بواسع رحمته ومغفرته، وأن يلهم أهلها وذويها الصبر والسلوان.

كما قدم واجب العزاء إلى جانب صاحب السمو حاكم عجمان، الشيخ راشد بن حميد النعيمي رئيس دائرة البلدية والتخطيط في عجمان، ويوسف النعيمي مدير عام التشريفات والضيافة، وطارق بن غليطة، وعدد من المسؤولين.

وقدم واجب العزاء إلى جانب حاكم رأس الخيمة الشيخ صقر بن محمد بن صقر القاسمي، ويوسف عبيد النعيمي رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة رأس الخيمة، وصالح أحمد الشال مستشار صاحب السمو حاكم رأس الخيمة.

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