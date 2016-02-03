محمد بن راشد وعلييف يبحثان القضايا الإقليمية والدولية

أجرى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، والرئيس إلهام علييف رئيس جمهورية أذربيجان الزائر مباحثات رسمية تناولت عدداً من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك والمتصلة بالسلام والاستقرار والتنمية الاقتصادية خاصة في دول الإقليم وآسيا والشرق الأوسط.

وتركزت مباحثات سموه وضيف البلاد التي جرت قبل ظهر أمس في قصر سموه في زعبيل بحضور سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي وسمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي على توسيع آفاق التعاون بين البلدين الصديقين لتشمل مجالات أوسع في الشراكة الاستثمارية والتبادل التجاري والسياحي والثقافي إلى جانب زيادة عدد الرحلات الجوية بين مطارات الدولة ومطار العاصمة باكو لتسهم بشكل إيجابي في تنشيط السياحة المتبادلة وتقريب المسافة بين الشعبين الصديقين خاصة لجهة تكثيف الزيارات المتبادلة بين رجال الأعمال والمستثمرين من كلا الطرفين.

تعزيز أواصر الصداقة

وأشاد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم والرئيس إلهام علييف بالمستوى المتقدم الذي وصلت إليه علاقات التعاون في شتى الميادين وتعزيز أواصر الصداقة بين الدولتين في ضوء الزيارة التاريخية لصاحب السمو نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، على رأس وفد رفيع والتي قام بها سموه إلى باكو العام الماضي والزيارة الحالية لرئيس جمهورية أذربيجان إلى الدولة.

وشهد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم والرئيس إلهام علييف مراسم التوقيع على اتفاقية بشأن التعاون المؤسسي في مجال النقل البحري ومذكرة تفاهم بشأن تكنولوجيا المعلومات والاتصالات بين البلدين وقعهما معالي محمد بن عبدالله القرقاوي وزير شؤون مجلس الوزراء عن جانب دولة الإمارات، فيما وقعهما شاهين مصطفا بيف وزير التنمية الاقتصادية في جمهورية أذربيجان.

جسور التواصل

وبارك سموه والرئيس الضيف الاتفاقية والمذكرة وأعربا عن أملهما في أن تساهما في تعزيز جسور التواصل وتحقيق الأهداف المرجوة للبلدين والشعبين من أجل الوصول إلى مستويات أعلى من التعاون الاقتصادي والفني والتجاري والسياحي الذي يصب في خدمة المصالح العليا المشتركة للطرفين.

حضر اللقاء ومراسم التوقيع سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم رئيس هيئة دبي للطيران الرئيس الأعلى لمجموعة طيران الإمارات ومعالي سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد ومعالي ريم بنت إبراهيم الهاشمي وزيرة دولة ومعالي عبدالله بن محمد سعيد غباش وزير دولة رئيس بعثة الشرف المرافقة للضيف ومعالي محمد إبراهيم الشيباني مدير عام ديوان صاحب السمو حاكم دبي وخليفة سعيد سليمان مدير عام دائرة التشريفات والضيافة في دبي والدكتور محمد أحمد هامل القبيسي سفير الدولة لدى جمهورية أذربيجان.

كما حضر من الجانب الأذري ألمار محمدياروف وزير الخارجية وداشقين شيكاروف السفير الأذري لدى الدولة وبرويز إسماعيل زادة القنصل العام الأذري في دبي.