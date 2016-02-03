جامعة القناة تستأنف الدورة التدريبية "مشكلات المراهقة وكيفية التعامل معها"

استأنفت إدارة تدريب أفراد المجتمع بجامعة قناة السويس تنفيذ برنامجها اليومى الخاص بالدورة التدريبية التى تنظمها ولمدة خمس أيام من 31 يناير وحتى 4 فبراير، بالتنسيق مع مديرية الصحة بمحافظة الإسماعيلية لتدريب بعض مدرسين التمريض بالمحافظة على التعامل مع مشكلات طلاب مدارسهم والخاصة بسن المراهقة.

تأتى هذه الدورة تحت رعاية الدكتور ممدوح غراب رئيس الجامعة والدكتور عاطف أبو النور نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة وإشراف مصطفى محمد حسن مدير إدارة تدريب أفراد المجتمع بجامعة القناة.

وجاءت محاضرة اليوم الثالث عن طبيعة مرحلة المراهقة ومشكلاتها وحاضرت فيها الدكتورة منال شمس الدين مدرس علم النفس التربوى بكلية التربية.

دارت محاور المحاضرة حول طبيعة مرحلة المراهقة وأشكالها وخصائصها وبعض المشكلات الشائعة فيها.