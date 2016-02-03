لو حامل إديها شيكولاتة.. تقوى المشيمة وتعزز نمو الجنين

تشتهى غالبية النساء المخللات وأحيانًا الفواكه غير المتوفرة فى الأسواق أثناء فترة الحمل، ولكن اكتشف الباحثون أن النساء اللاتى يقبلن على تناول الشيكولاتة أثناء فترة الحمل يحصلن على فوائد صحية عديدة بالإضافة إلى فوائد أخرى يحصل عليها الجنين.

وكشف الباحثون من جامعة "لافال" بمدينة "كيبيك" بكندا أن تناول الشيكولاته خاصة التى تحتوى على نسبة كبيرة من مادة "الفلافانولات" أثناء فترة الحمل يعزز نمو الجنين ويجعل المشيمة أكثر كفاءة، بالإضافة إلى تقليلة من خطر تسمم الحمل الذى يصيب بعض النساء وغيرها من مضاعفات الحمل.

تمت الدراسة على 129 امرأة "حامل" فى الأسبوع الحادى عشر والرابع عشر وتناولت مجموعة منهن الشيكولاتة مرتفعة "الفلافانولات" وأخرى منخفضة، حيث حصلت كل منهن على كل منهن 30 جرامًا من الشيكولاته لمدة 12 أسبوعًا، وبالكشف عليهن ومتابعة عملية الولادة اكتشفوا قوة المشيمة فى قيامها بدورها الحيوى ووظيفتها الأساسية فى تغذية الجنين وهو ما يعود عليه بالنفع عند ولادته فيكون بصحة جيدة ووزن مثالى.

ويقول الدكتور "إيمانويل بوجولد" من جامعة "لافال" بمدينة "كيبيك" بكندا: "تمت هذه الدراسة بمناسبة الاجتماع السنوى لجمعية الأمومة والجنين الطبى وأشارت إلى أن الشيكولاتة يمكن أن يكون لها تأثير ايجابى ليس فقط فى تحسين الحالة المزاجية ولكن فى الصحة العامة للأم والجنين.