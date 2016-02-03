تجديد حبس يمنى لاتجاره فى المخدرات بشرم الشيخ

قرر قاضى المعارضات بمحكمة شرم الشيخ تجديد حبس يمنى الجنسية 15 يوما لاتجاره بالمواد المخدرة، كانت مديرية أمن جنوب سيناء قد ألقت القبض على "حلاق" يمنى الجنسية وبحوزته 530 جراما من الحشيش .

وردت المعلومات إلى رئيس مباحث قسم شرطة شرم الشيخ تفيد قيام حلاق يمنى الجنسية بالاتجار فى المواد المخدرة واتخاذ سقالة ترافكو مسرحا لمزاولة نشاطه الإجرامى .

وبعرض المعلومات على اللواء مجدى موسى مدير أمن جنوب سيناء والعميد أحمد فاروق القرن مدير المباحث الجنائية أمروا بسرعة ضبط المتهم، وتم عمل كمين للمتهم بعد صدور إذن النيابة العامة وتمكن رجال مباحث قسم أول شرم الشيخ من ضبط المتهم ويدعى وليد م س 32سنة حلاق وبحوزته فرش حشيش و19 قطعة حشيش وزنت 530 جرام حشيش ومبلغ 100 جنيه .

تحرر عن ذلك المحضر رقم 414 جنايات شرم الشيخ لسنة 2016 وبعرض المتهم على النيابة قرر المستشار عمر شاهين رئيس نيابة شرم الشيخ حبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيق جددها قاضى المعارضات 15 يوما.