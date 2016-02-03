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أبو هشيمة: دعم كرة القدم ثانى أولويات "حديد المصريين" بعد القرى الفقيرة

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أبو هشيمة: دعم كرة القدم ثانى أولويات "حديد المصريين" بعد القرى الفقيرة أبو هشيمة: دعم كرة القدم ثانى أولويات "حديد المصريين" بعد القرى الفقيرة
أعرب رجل الأعمال أحمد أبو هشيمة، رئيس مجلس إدارة مجموعة حديد المصريين، عن سعادته بالتكريم الذى تلقاه من منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (UNIDO).

جاء ذلك خلال افتتاح فعاليات منتدى الشباب العربى، الذى تنظمه الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحرى، تحت عنوان "رؤية ابتكارية لتحقيق التنمية الخضراء وخلق فرص عمل فى الشرق الأوسط وشمال إفريقيا" تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى، والذى يقام فى الفترة من 31 يناير حتى 2 فبراير بمكتبة الإسكندرية، بالتعاون مع منظمة (UNIDO).

وأكد أبو هشيمة خلال تصريحاته لبرنامج "اللعبة الحلوة" مع خالد الغندور، أن دعمه للطاقة الخضراء وقرى واجبًا لا يستحق عليه الشكر، وسيدعم مجال كرة القدم بعد الانتهاء من الأولويات.

وأضاف أبو هشيمة، أن القرى هى الأكثر احتياجًا للدعم، مشيرًا إلى أنه تمكن من رفع مستوى الدعم ليصل إلى 40 قرية بدلاً من 20، ولا يمكن أن يترك المصريين يعيشون فى أماكن غير آدمية، فكرامة المصرى من كرامته الشخصية.

وعن دعم أبو هشيمة لمجال كرة القدم، أكد رجل الأعمال أن "حديد المصريين" أحد الداعمين الأساسيين للنادى الأهلى، مشيرًا إلى أنه كان لاعب كرة قدم، ويعلم جيدًا أهمية دعم الساحرة المستديرة، التى تسعد جموع الشعب المصرى، مؤكّدًا أنه سيلتفت إلى دعمها عقب الانتهاء من دعم الأساسيات أولاً.

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