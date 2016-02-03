بدء التدريب العملى لدورة "كيف تصبح مذيعاً؟" بأكاديمية "اليوم السابع"

بدأ مساء اليوم التدريب العملى فى دورة كيف تصبح مذيعاً؟، التى تنظمها أكاديمية "اليوم السابع" ويقوم بالتدريس فيها الإعلامى حازم أبو السعود مقدم البرامج بالتلفزيون المصرى.

ومن جانبه، قال الكاتب الصحفى محمد ثروت مدير أكاديمية "اليوم السابع"، أن "الطلاب تعلموا اليوم كسر حاجز الخوف من الكاميرا، وأثبتوا قدراتهم على إجاده فن الحوار والارتجال والإلقاء".

ومن جهة أخرى، عبر المشاركون فى الدورة عن استفادتهم الكاملة منها، وذلك من خلال التدريب العملى داخل استوديوهات "اليوم السابع"، وتطلعهم إلى نشر أعمالهم على موقع "اليوم السابع".



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