مرتضى منصور عن "تويتر" :"معرفوش..أسألونى عن بابور الجاز"

أكد المستشار مرتضى منصور، رئيس نادى الزمالك، أنه لا يملك أى حساب على رسمى على موقع التواصل الاجتماعى "تويتر"، قائلاً "معرفش تويتر دا يعنى إيه.. أسألونى عن بابور الجاز اللى بشغلوا باليل فى الشتاء عشان ادفى بيه".

وأضاف "منصور" فى مداخلة هاتفية عبر فضائية "العربية"، "تصدق وتؤمن بالله أنا معرفش توتير دا حاجة بيستعملوها قبل الأكل ولا بعده"، قائلاً "الفيس بوك وتويتر، مجارى ضاربة لقلة الأدب والسفالات وكلاهما أشبه ببعض".

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