أخبار عاجلة

إصابة 31 شخصا جراء تصادم قطارين غرب موسكو -
جيجز يوجه نصيحة للنني.. ويتحدث عن ميزة «المحمدي» -
أسعار العملات اليوم الأحد 9 إبريل 2017 في بنك مصر -
بالفيديو| وزير التعليم للمعلمين: «تظلم وأنت شغال مش وأنت مضرب» -
فيديو| حارس يتحدث عن تعاطي مخدرات وإقامة علاقات جنسية في دار مسنين -
فيديو| فرغلي: «التأمين الصحي اتخصخص.. ولو باعونا كان أحسن» -
الأطباء يضربون عن العمل بمستشفى إدفو في أسوان -
فيديو| شاب يعاكس مذيعة على الهواء.. وترد: «ابعتلنا صورتك» -
سعر الريال السعودي اليوم الأحد 9 إبريل 2017 بالبنوك والسوق السوداء -
سعر الحديد والأسمنت اليوم الأحد 9/4/2017 وارتفاع في سعر الأسمنت -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. مصر 365

مرتضى منصور عن "تويتر" :"معرفوش..أسألونى عن بابور الجاز"

Google+ Print
مرتضى منصور عن "تويتر" :"معرفوش..أسألونى عن بابور الجاز" مرتضى منصور عن "تويتر" :"معرفوش..أسألونى عن بابور الجاز"
أكد المستشار مرتضى منصور، رئيس نادى الزمالك، أنه لا يملك أى حساب على رسمى على موقع التواصل الاجتماعى "تويتر"، قائلاً "معرفش تويتر دا يعنى إيه.. أسألونى عن بابور الجاز اللى بشغلوا باليل فى الشتاء عشان ادفى بيه".

وأضاف "منصور" فى مداخلة هاتفية عبر فضائية "العربية"، "تصدق وتؤمن بالله أنا معرفش توتير دا حاجة بيستعملوها قبل الأكل ولا بعده"، قائلاً "الفيس بوك وتويتر، مجارى ضاربة لقلة الأدب والسفالات وكلاهما أشبه ببعض".

مرتضى منصور يطالب "أهلى جدة" بسداد أقساط عبد الشافى: "هتحبس 15 سنة"

مرتضى منصور:مستعد لبيع جميع لاعبى الزمالك لأندية الدول الداعمة لـ30 يونيو

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365