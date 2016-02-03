مدرب الإسماعيلي لـ في الجول: مواجهة الزمالك صعبة.. ولكنها جاءت في وقتها

"مواجهة الزمالك صعبة.. ولكنها جاءت في وقتها" هكذا بدأ أيمن الجمل المدرب العام للإسماعيلي حديثه لـFilGoal.com عن لقاء الزمالك يوم الأربعاء.

ويستضيف الإسماعيلي منافسه الزمالك في ملعب الإسماعيلية في المباراة المؤجلة بينهما من سادس جولات الدوري المصري.

ويخوض الإسماعيلي المباراة هو في رصيده 18 نقطة يحتل بهم المركز الـ12 بعد خوضه لـ14 مباراة.

أما الزمالك فيدخل المباراة وهو في المركز الثاني برصيد 31 نقطة من 14 مباراة خاضها أيضا.

وتحدث الجمل لـFilGoal.com قائلا:"مواجهة الزمالك صعبة في وقت صعب بالنسبة لنا".

واستدرك"لكنها جاءت في وقتها، فإن تحقيق الفوز سيعيد لنا الثقة التي افتقدها الفريق خلال الفترة الأخيرة".

وأكمل"مباريات الفريقين عادة ما تكون قوية بصرف النظر عن ترتيب أي منهما في جدول الترتيب".

وأردف"نعمل على تحقيق الفوز واستعادة الثقة مرة أخرى وذلك بعد فترة من غياب الانتصارات".

وأتم"خالد القماش المدير الفني درس الزمالك جيدا واللاعبين كلهم يتمنون المشاركة في اللقاء ولا يبقى الآن إلا توفيق المولى عز وجل وتحقيق الانتصار".