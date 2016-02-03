مجلس إدارة الأهلي يستقر على إبقاء المكتب التنفيذي

استقر مجلس إدارة الأهلي المعين على الإبقاء على المكتب التنفيذي بنفس تشكيل أعضائه وذلك بعد الاجتماع المصغر الذي عقد يوم الثلاثاء.

وكان مجلس إدارة الأهلي المعين قد عقد أول اجتماع في مقر النادي بعد قرار التعيين من قبل وزارة الرياضة بعدد من الأعضاء وغياب أخرين.

وحضر الاجتماع كل من محمود طاهر رئيس مجلس الإدارة وكامل زاهر أمين الصندوق وعماد وحيد ومحمد عبد الوهاب ومروان هشام أعضاء مجلس الإدارة.

بينما غاب أحمد سعيد نائب الرئيس وطاهر الشيخ وهشام العامري وإبراهيم الكفراوي ومحمد جمال هليل ومهند مجدي عن الاجتماع.

وعلم FilGoal.com إن النقاش في الاجتماع دار حول استمرار المكتب التنفيذي أم تغييره لأن معظم أعضائه من الرافضين لقرار تعيين مجلس الإدارة.

ولكن تم الاستقرار في النهاية على إبقاء المكتب التنفيذي بوجود نفس الأعضاء الذي يشكلونه برئاسة أحمد سعيد، هشام العامري، محمد جمال هليل، إبراهيم الكفراوي، محمد عبد الوهاب، وعماد وحيد وذلك حسبما علم FilGoal.com.