بالفيديو – صلاح يسجل ويتألق في فوز ' درامي ' لروما على ساسولو

سجل محمد صلاح جناح روما هدف فوز فريقه على ساسولو في الجولة 23 بالدوري الإيطالي في اللقاء الذي انتهى 2-0 يوم الثلاثاء.

وتألق صلاح في المباراة التي كادت تشهد ضياع النقاط الثلاثة من روما بسبب ركلة جزاء لساسولو في الوقت القاتل لكنها ضاعت.

وصنع صلاح فرصتين مؤكدتين للتسجيل وأهدر واحدة من أجل قتل المباراة لصالح الذئاب لكن زملائه رفضوا التسجيل.

وعاد صلاح للتسجيل بعد 100 يوم من الصيام عن التهديف منذ هدفه في 25 أكتوبر 2015 الماضي في شباك فيورنتينا.

وسجل صلاح الهدف الأول في الدقيقة 11 وأحرز ستيفان الشعراوي الهدف الثاني في الدقيقة الرابعة من الوقت بدل الضائع.

وجاء هدف صلاح بعد استلامه الكرة على حدود المنطقة سدد بيساره في أقصى الزاوية اليمنى في شباك أندريا كونسيلي.

وصنع صلاح فرصتين الأولى لمايكون بثنائية جميلة انفرد الظهير البرازيلي وسدد خارج المرمى المفتوح. (شاهدها)

ومن كرة عرضية من صلاح إلى الشعراوي بعد دقيقة واحدة من فرصة مايكون، أهدر المهاجم الوافد حديثا الهدف الثاني بتسديد الكرة في السماء والمرمى خالي تماما. (شاهدها)

وأهدر صلاح انفرادا تاما بحارس ساسولو بعد مراوغة المدافع لكن الأخير أمسكها بنجاح. (شاهدها)

ثم ارتكب نايونجولان ركلة جزاء لصالح ساسولو طُرد على أثرها وأهدرها دومينيكو بيراردي بتسديدها في السماء.

وقبل صافرة النهاية عاد الشعراوي ليسجل الثاني لفريقه من كرة عرضية انفجر فيها لوتشانو سباليتي المدير الفني بثاني المباريات التي يفوز بها منذ ولايته للفريق.

ويحتل روما الترتيب الرابع برصيد 41 نقطة متفوقا على إنتر الخامس مؤقتا بفارق الأهداف.

بينما تجمد ساسولو عند 33 نقطة بالمركز السابع.

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