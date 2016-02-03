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مصرع اثنين فى حادث تصادم سيارة ملاكى بدراجة نارية فى مركز المحلة

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مصرع اثنين فى حادث تصادم سيارة ملاكى بدراجة نارية فى مركز المحلة مصرع اثنين فى حادث تصادم سيارة ملاكى بدراجة نارية فى مركز المحلة
لقى اثنان مصرعهما فى حادث تصادم سيارة ملاكى بدراجة نارية بطريق قرية "سامول" التابعة لمركز المحلة بمحافظة الغربية، أمس الثلاثاء، وتم التحفظ على الجثتين بمشرحة مستشفى المحلة العام.

تلقى اللواء نبيل عبد الفتاح مساعد وزير الداخلية مدير أمن الغربية إخطارا من العميد طارق داود مأمور مركز المحلة بوقوع حادث تصادم سيارة ملاكى بدراجة نارية بطريق قرية "سامول"، وأسفر الحادث عن مصرع كل من "محمد.ج.ا" – 23سنة، "محمود.س.ن" – 19سنة مقيمين قرية دمتنو – دائرة المركز، تحرر عن الواقعة محضر وقرر أحمد نجيب رئيس نيابة مركز المحلة التصريح بدفن الجثتين.

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مصر 365