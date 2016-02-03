حجز ضابط ومحامى بمركز زفتى تشاجرا لخلافات عائلية لحين ورود تحريات المباحث

أمر وكيل نيابة مركز زفتى بمحافظة الغربية بحجز الرائد "عادل.م.ح" من قوة قسم الحماية المدنية بالسنطة وابن عمته محامى يدعى "إيهاب.س"، بعد أن تعدى كل منهما على الأخر بالضرب اليوم الثلاثاء داخل محكمة زفتى لخلافات عائلية بينهما، لحين ورود تحريات المباحث حول الواقعة.

وتشاجر المحامى وابن خاله الضابط داخل المحكمة وتعدى كل منهما على الأخر بالضرب وتجمهر المحامون داخل المحكمة، وانتقل العقيد محمد صالح رئيس فرع البحث الجنائى بزفتى والسنطة والرائد على أبو زهرة رئيس وحدة مباحث المركز للمحكمة، وتم احتواء الموقف، وتحرر المحضر 5347 لسنة 2016.

وتم إخطار اللواء نبيل عبد الفتاح مساعد وزير الداخلية مدير أمن الغربية وحضر عبد الحليم عبد ربه أمين عام نقابة المحامين بالغربية التحقيقات مع المحامى داخل المستشفى، كما حققت النيابة مع الضابط وقررت سرعة تحريات إدارة البحث الجنائى حول الواقعة وظروفها وملابساتها وعرضها رفقة الحراسة ويوالى الاستعلام عن حالة المجنى عليه "المحامى" مع مراعاة مدة الحجز القانونية للضابط كما يستعلم على وجه رسمى من جهة عمل الضابط عما إذا كان بتاريخ اليوم فى راحة رسمية من عدمه.