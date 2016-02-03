مرتضى منصور:مستعد لبيع جميع لاعبى الزمالك لأندية الدول الداعمة لـ30 يونيو

أكد المستشار مرتضى منصور، استعداده لبيع جميع لاعبى الزمالك لأندية الدول الخليجية التى ساندت مصر بعد ثورة 30 يونيو، مستنكراً فى الوقت نفسه موقف رئيس الأهلى السعودى بشأن سداد مستحقات محمد عبد الشافى.

وقال "منصور" فى مداخلة هاتفية عبر فضائية "العربية"، أى نادى يطلب لاعبى الزمالك سواء الأندية السعودية أو الإماراتية أو البحرانية أو الأردنية أو العمانية التى ساندت ثورة 30 يونيو، أنا أقل حاجة أديهم كل لاعبى النادى، لكن من العيب ما حدث من رئيس النادى الجديد لأنه مش بيرد على التليفونات".

وأشار رئيس الزمالك إلى أنه يجرى محادثات يومية مع سمو الأمير خالد رئيس الأهلى السعودى السابق، لافتاً إلى أن "الأهلى لا يتجاوب مع الاتصالات من الزمالك".