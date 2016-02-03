أخبار عاجلة

إصابة 31 شخصا جراء تصادم قطارين غرب موسكو -
جيجز يوجه نصيحة للنني.. ويتحدث عن ميزة «المحمدي» -
أسعار العملات اليوم الأحد 9 إبريل 2017 في بنك مصر -
بالفيديو| وزير التعليم للمعلمين: «تظلم وأنت شغال مش وأنت مضرب» -
فيديو| حارس يتحدث عن تعاطي مخدرات وإقامة علاقات جنسية في دار مسنين -
فيديو| فرغلي: «التأمين الصحي اتخصخص.. ولو باعونا كان أحسن» -
الأطباء يضربون عن العمل بمستشفى إدفو في أسوان -
فيديو| شاب يعاكس مذيعة على الهواء.. وترد: «ابعتلنا صورتك» -
سعر الريال السعودي اليوم الأحد 9 إبريل 2017 بالبنوك والسوق السوداء -
سعر الحديد والأسمنت اليوم الأحد 9/4/2017 وارتفاع في سعر الأسمنت -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. مصر 365

تعليم الشرقية: توقيع أقصى عقوبة على مدرسى "الهروب الجماعى"

Google+ Print
تعليم الشرقية: توقيع أقصى عقوبة على مدرسى "الهروب الجماعى" تعليم الشرقية: توقيع أقصى عقوبة على مدرسى "الهروب الجماعى"
قال محمد حسام، وكيل وزارة التربية والتعليم بالشرقية، إن واقعة تسلق مجموعة من المدرسين بمدرسة أحمد عرابى الإعدادية بالزقازيق لسور المدرسة، بهدف المغادرة، يعد إساءة بالغة فى حق المعلم والتعليم، متابعا: "الواقعة تم تصويرها وانتشرت بشكل كبير"، متسائلا: ماذا ستقولون للطلاب بعد عودتكم للمدرسة؟، مشدداً على أنه لن يتم التهاون معهم والواقعة تم إحالتها للشئون القانونية للبت فيها.

وأضاف "حسام" خلال اتصال هاتفى ببرنامج "العاشرة مساءً" الذى يقدمه الإعلامى وائل الإبراشى عبر فضائية "دريم" اليوم الثلاثاء، أنه تم تحديد المدرسين الذين تسلقوا السور، وتابع: "سيتم توقيع العقوبة القصوى عليهم كون ما فعلوه لا يتناسب مع احترام المهنة وذاتهم".

وأشار خالد جعفر، مدير إدارة غرب التعليمية بالزقازيق، أن العقوبة ستوقع على هؤلاء المعلمين خلال الــ48 ساعة القادمة، وسيتم الإعلان عنها نظراً لارتكابهم شيئا مشينا يخالف الرسالة التعليمية.

من جانبه علق مقدم البرنامج وائل الإبراشى على الواقعة قائلا: إن هذه المشاهد تدل على أننا نشيع التعليم إلى مثواه الأخير.


>- بالفيديو..صدق أو لاتصدق..هروب جماعى للمعلمين من أعلى سور مدرسة بالزقازيق

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

مواضيع متعلقة
بالفيديو| وزير التعليم للمعلمين: «تظلم وأنت شغال مش وأنت مضرب»

بالفيديو| وزير التعليم للمعلمين: «تظلم وأنت شغال مش وأنت مضرب»

فيديو| حارس يتحدث عن تعاطي مخدرات وإقامة علاقات جنسية في دار مسنين

فيديو| حارس يتحدث عن تعاطي مخدرات وإقامة علاقات جنسية في دار مسنين

فيديو| فرغلي: «التأمين الصحي اتخصخص.. ولو باعونا كان أحسن»

فيديو| فرغلي: «التأمين الصحي اتخصخص.. ولو باعونا كان أحسن»

فيديو| شاب يعاكس مذيعة على الهواء.. وترد: «ابعتلنا صورتك»

فيديو| شاب يعاكس مذيعة على الهواء.. وترد: «ابعتلنا صورتك»