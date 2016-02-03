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ورشة مواهب الرسوم بمركز شباب الساحل فى جنوب سيناء

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ورشة مواهب الرسوم بمركز شباب الساحل فى جنوب سيناء ورشة مواهب الرسوم بمركز شباب الساحل فى جنوب سيناء
نظم فرع ثقافة جنوب سيناء ورشة مواهب لرسوم الأطفال بمركز شباب الساحل بطور سيناء، برئاسة المخرج المسرحى محمد حجاج مدير عام الفرع التابع لإقليم القناة وسيناء الثقافى برئاسة الباحث سعيد الهمشرى، رئيس الإقليم، وبالتعاون مع مركز شباب الساحل برئاسة أسامة راضى مدير المركز التابع لمديرية الشباب والرياضة بجنوب سيناء خلال يومى الثلاثاء والأربعاء الموافق 2 , 3 من الشهر الجارى.

يحضر الورشة أحمد سالم مدير قصر الطور إشراف اعتماد فتحى رئيس الشئون الثقافية بمديرية الثقافة سناء عبد العظيم مسئول النشاط بالقصر، ذلك فى إطار أنشطة قسم المواهب بمديرية الثقافة بجنوب سيناء.
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