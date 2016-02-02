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"تعليم الشرقية" تحيل المدرسين أبطال فيديو "الهروب الجماعى" للتحقيق

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"تعليم الشرقية" تحيل المدرسين أبطال فيديو "الهروب الجماعى" للتحقيق "تعليم الشرقية" تحيل المدرسين أبطال فيديو "الهروب الجماعى" للتحقيق
قرر محمد حسام، وكيل وزارة التربية والتعليم بالشرقية، إحالة المدرسين أبطال "الهروب الجماعى" الذى انتشر على مواقع التواصل الاجتماعى، للتحقيق بالشئون القانونية، وتوقيع العقوبة القانونية القصوى عليهم.

وقال وكيل الوزارة لـ"اليوم السابع" إن مشهد تسلق المدرسين هو مشهد غير لائق ويسىء لكل المدرسين، لافتا إلى أن المدرسة بها أعمال تصحيح الشهادة الإعدادية، مشيرا إلى أنه تم تحديد أبطال الفيديو للتحقيق معهم.

وكان انتشر فيديو على مواقع التواصل الاجتماعى يوضح تسلق مجموعة من المدرسين سور مدرسة أحمد عرابى الإعداية للخروج من البوابة الرئيسية.

ويشار إلى أن المدرسين يلجأون لذلك بسبب غلق البوابة الرئيسية، وتخصيص البوابة الخلفية للخروج والتى يعانى المدرسون بسبب بعد المسافة عن البوابة الرئيسية.


>بالفيديو.. صدق أو لا تصدق.. هروب جماعى للمعلمين من أعلى سور مدرسة بالزقازيق

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مصر 365

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