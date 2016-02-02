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بالصور.. محافظ القليوبية فى جولة شاملة بمدينة الخصوص

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بالصور.. محافظ القليوبية فى جولة شاملة بمدينة الخصوص بالصور.. محافظ القليوبية فى جولة شاملة بمدينة الخصوص
تفقد اللواء الدكتور رضا فرحات محافظ القليوبية، مدينة الخصوص، اليوم الثلاثاء، للتواصل مع مواطنيها للوقوف على مشاكلهم والعمل على حلها، حيث بدأ الجولة بتفقد محطة المياه الجديدة بالخصوص وأصدر تعليماته لرئيس المدينة مراجعة المعديات الموجودة على ترعة الإسماعيلية والتأكيد من رخص التشغيل ومدى أمان المرسى.

كما تفقد المحافظ محطة مياه رقم 3 والتى تعمل بطاقة إنتاجية 30 لترا فى الثانية، حيث أعلن المهندس مصطفى مجاهد رئيس شركة المياه بمحافظة القليوبية، أنه جارى توسعتها لتصبح طاقتها الإنتاجية 90 لترا فى الثانية، بالإضافة إلى توسيع 3 محطات أخرى بالمدينة وسيتم الانتهاء منهم خلال 6 شهور.

ثم توجه فرحات لتفقد محطة صرف الأمير (الباقوش) وكانت مغلقة منذ 3 سنوات لعدم تسليمها بالمواصفات المتفق عليها بالعقد، حيث أعلن المحافظ أنه سيتم حل مشكلتها بالتنسيق مع الجهاز التنفيذى للصرف الصحى وسيتم افتتاحها خلال شهور قليلة وهذه المحطة تحتوى 3 طلمبات كهرباء يعملون بالتناوب وقدرة استيعابها 40 ألف لتر فى اليوم كمرحلة أولى وسيتم زيادتها فى المرحلة الثانية إلى 80 الف لتر مكعب.

ثم توجه فرحات لتفقد المحطة الوسيطة بالخصوص والتى يتم تجميع القمامة بها لنقلها إلى مصنع تدوير المخلفات بالخانكة.

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