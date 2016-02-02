أحمد سيد النجار: مصر تخوض تحديات عديدة وسوف تنتصر فى النهاية

قال الدكتور أحمد سيد النجار رئيس مجلس إدارة مؤسسة الأهرام، إن مصر الآن تمر بمنعطف تاريخى هام يتوقف عليه مستقبل الدولة والمنطقة والعالم بأسره، حيث إن مصر تخوض تحديات عدة فى جبهات عديدة عربيا ودوليا وإقليميا، وإنه فى ظل تمسك الدولة بالعدل والانتصار لدولة القانون والبناء الصحيح للمؤسسات والعلاقات الدولية السليمة والتنمية الحقيقية سوف تنتصر فى معركة المصير.

جاء ذلك خلال الندوة التى نظمها المجمع الإعلامى بالإسماعيلية بعنوان "مصر الغد وآفاق المستقبل"، بقاعة مؤتمرات المجمع والتى تناولت العديد من الموضوعات.

وأشار الدكتور النجار إلى أن قانون الخدمة المدنية وقوانين التأمينات والمعاشات والتعريفة الجمركية الجديدة ومشروع محور قناة السويس ومشروع المليون فدان، لحل مشكلة البطالة وإعادة هيكلة الجهاز الإدارى بالدولة.

شارك فى اللقاء عدد من مواطنى الإسماعيلية وأساتذة جامعة قناة السويس وشباب وقيادات شعبية وتنفيذية بحضور الدكتور ناجى الشهاوى رئيس الإدارة المركزية لإعلام القناة وسيناء، وأشرفت على الندوة عواطف أندراوس مدير مركز إعلام الإسماعيلية وشارك فى الإعداد كل من يوسف جرجس وإيناس يوسف وتغريد عبد المنعم، وأعدت اللقاء سماح محمد عبده أخصائى الإعلام بالمجمع.



>