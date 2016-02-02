مجند شرطة يطلق النار على نفسه محاولاً الانتحار بمعسكر قوات أمن القليوبية

شهد معسكر قوات أمن القليوبية، منذ قليل، حادثاً مروعاً، حيث قام مجند شرطة بخطف سلاح ميرى من أمين شرطة زميله داخل المعسكر، وأطلق منه الرصاص على نفسه محاولاً الانتحار بعد شك ضابط شرطة بمباحث مركز القناطر فى أنه وراء واقعة سرقة سلاحه الميرى أثناء تواجده معه خدمة فى القناطر الخيرية وتم نقل المجند بين الحياة والموت إلى مستشفى بنها الجامعى.

وتلقى مأمور مركز شرطة بنها بلاغاً من مستشفى بنها الجامعى بوصول "أحمد إبراهيم عبد العزيز " – 21 سنة – مجند بقوات أمن القليوبية مصاباً بطلق نارى فى البطن وحالته بالغة الخطورة، وتبين أن المجند قام بخطف سلاح ميرى من أمين الشرطة " محمد محمود عبد العال" داخل معسكر قوات أمن القليوبية بمدينة بنها، وأطلق على نفسه النار محاولاً الانتحار بعد شك ضابط شرطة فى أنه سرق سلاحه الميري وأثناء مناقشة المجند فاجأ الجميع وأطلق عيار نارى فى بطنه، وتم إخطار اللواء سعيد شلبى مدير الأمن.

وتحرر محضر بالواقعة حمل رقم 1162 لسنة 2016 إدارى مركز شرطة بنها، وبعرضه على النيابة العامة تولى محمد الهادى وكيل أول نيابة مركز بنها التحقيقات برئاسة المستشار إسلام شريف مدير النيابة، وبإشراف المستشار أحمد عبد الله المحامى العام لنيابات شمال القليوبية.