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بالصور.. حملة فيروس "C" بمركز الرياض كفر الشيخ تؤكد نسبة إصابة 16%

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تابّع اللواء السيد نصر، محافظ كفر الشيخ، اليوم الثلاثاء، أعمال حملة مكافحة فيروس "سى"، بمركز الرياض، بالتعاون مع صندوق "تحيا "، من خلال عمل قوافل مديرية الشئون الصحية، وتحت رعاية، محافظ كفر الشيخ، وذلك بعنوان "كفر الشيخ خالية من فيروس سى" خلال العام 2016م.
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>وأسفرت نتائج الحملة عن عمل التحاليل الطبية، بإجمالى عدد الحالات المترددة ( 1748 ) وعدد الحالات الموجبة ( 286 ) بنسبة 16%، وتم عمل التثقيف الصحى لـ( 774 ) حالة، والاستبيان لعدد ( 170 ) وبلغت حالات التضامن ( 135 ) عبارة عن إعانة نقدية، وحالات معاش ضمان اجتماعى، وحالات معاش معوقين .

وخلال عمل الحملة تم تحويل الحالات الإيجابية إلى مركز الكبد والتأمين الصحى بكفر الشيخ لاستكمال الفحوصات الطبية وإجراءات صرف العلاج، كما يواكب الحملة تقديم الرعاية الاجتماعية من معاشات أو إعانات أو مساهمة فى مشروعات صغيرة لمن يتطلب حالتهم من خلال التضامن الاجتماعى .

وقال اللواء السيد نصر محافظ كفر الشيخ، إن مواعيد الحملة بمدن المحافظة، مدينة ومركز الرياض حتى 4 فبراير الحالى، وبمركز الحامول فى الفترة من 5 فبراير لـ19 فبراير 2016م، وبمركز بلطيم فى الفترة من 21 فبراير حتى 6 مارس القادم، وبمركز مطوبس فى الفترة من 8 مارس حتى 22 مارس القادم، وبمركز سيدى سالم فى الفترة من 24 مارس وحتى 7 أبريل، وبمركز كفر الشيخ فى الفترة من 9 أبريل حتى 23 أبريل، وبمركز دسوق فى الفترة من 25 أبريل حتى 9 مايو الماضى، وبمركز قلين فى الفترة من 11 مايو حتى 25 مايو، بمركز فوه فى الفترة من مايو حتى 11 يونيه، وبمركز بيلا فى الفترة من 13 يونيه حتى 27 يونيه، وبمدينة سيدى غازى فى الفترة من 29 يونيه حتى 12 يوليو القادم.

جدير بالذكر أن اللواء السيد نصر، محافظ كفر الشيخ قد أطلق، صباح يوم الأربعاء، 13 يناير الحالى، حملة كفر الشيخ خالية من فيروس "سى" خلال العام 2016م، من مدينة الرياض بالتعاون مع صندوق "تحيا مصر" لعلاج فيروس "سى" فى ربوع المحافظة لتصل إلى أقصى قرية وتستمر أعمال الحملة بالرياض 15 يوم حتى الخميس 4 من فبراير الجارى، يليها مركز ومدينة الحامول بداية من الجمعة القادمة لمدة 15 يوما، ثم باقى مراكز ومدن المحافظة، لتقديم الفحوصات الطبية والعلاج بالمجان دون التقيد بفئة عمرية لتشمل الأطفال والأولوية لكبار السن، داعياً وسائل الإعلام لمساعدة الحملة فى توعية المواطنين.

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